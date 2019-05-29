Тимати и «Армия России» выпустили совместный бренд одежды

Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») и бренд рэпера Тимати Black Star представили совместную современную коллекцию одежды в стиле милитари. Презентация коллекции прошла 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ с участием Сергея Шойгу.

Музыкант перед началом показа рассказал, что коллекцию готовили более полугода, и поблагодарил Минобороны за оперативный отклик на его предложение о создании совместной линии одежды, сообщает «Комсомольская правда».

«Я встретил здесь креативную, молодую, крутую команду, которая помогла мне реализовать совместный проект», – сказал Тимати.

От себя рэпер подарил министру обороны Сергею Шойгу эксклюзивную куртку от своего бренда, передает ТАСС.

Представители сети магазинов «Армия России» отметили, что на создание совместной коллекции их вдохновила общность ценностей с компанией Black Star Wear: «убежденное лидерство, патриотизм, внимание к деталям и полная уверенность в каждом следующем шаге». На разработку коллекции они потратили чуть более полугода.

В коллекции представили куртки, шорты, платья, толстовки, брюки, оверсайз-худи, комбинезоны, рубашки и головные уборы.

Фото: РИА Новости, Алексей Куденко

Вся одежда выполнена в цветах военной формы: хаки, песчаном камуфляже и черном.

Фото: РИА Новости, Алексей Куденко

Тимати также отметил, что все вещи сшиты из качественных водостойких материалов.

Создатели считают, что через эту одежду человек демонстрирует патриотизм и поддержку армии, сообщает РИА Новости.

Купить вещи из коллекции можно будет в военторгах и магазинах Black Star уже через несколько дней. О том, сколько они стоят, не уточняется. Однако пользователи Сети уже обнаружили, что шорты, которые презентовали на показе, можно купить на китайском сайте AliExpress. Цена за них не превышает 1 000 рублей.