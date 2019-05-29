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С космодрома Восточный планируют запустить спутники в интересах Минобороны

С космодрома Восточный планируют запустить спутники в интересах Минобороны
Фото: Амур.инфо

Два малых радиолокационных спутника «Кондор-ФКА» будут запущены в интересах Минобороны РФ в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщил генеральный директор, генеральный конструктор разработавшего аппараты «НПО машиностроения» Александр Леонов.

«Первый пуск малого радиолокационного космического аппарата "Кондор-ФКА" мы планируем в 2020 году, второй – в 2021-м», – сказал Леонов в интервью ТАСС. Сейчас, по его словам, «продолжается серийное изготовление двух космических аппаратов».

Собеседник агентства отметил, что наземный комплекс приема, обработки и распространения информации «Кондор-ФКА» одним из первых интегрирован в Единую территориально-распределительную информационную систему.

В августе 2018 года «НПО машиностроения» выиграло конкурс на модернизацию космической системы «Кондор-ФКА», напомнил Леонов. В связи с этим начались работы над созданием спутника «Кондор-ФКА-М».

Спутники «Кондор-ФКА» предполагается запустить с космодрома Восточный с помощью ракет-носителей «Союз-2».

Создаваемый в АО «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (ОКБ МЭИ, входит в холдинг РКС) радиолокатор для «Кондор-ФКА» должен обеспечить при любых метеоусловиях днем и ночью создание снимков земной поверхности с разрешением до 1 метра. В поле его зрения будет находиться полоса земной поверхности шириной до 120 километров.

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#военные #космодром #космос

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