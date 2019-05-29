Гороскоп на 29 мая: У Близнецов проблемы с деньгами, Девы начнут новую жизнь

Восход Солнца: 04:26

Заход Солнца: 20:27

Солнце в Близнецах.

Овен. Критический день для Овнов. Возможен душевный дискомфорт. Вас ждут большие и неприятные перемены, которыми будет ознаменована следующая неделя, а может, и месяц – они связаны с детьми, с родственниками. Не перенапрягайтесь физически и умственно. Рекомендуется уединение и отдых.

Телец. Повышенная работоспособность поможет вам справиться с любыми делами, особенно с теми, которые требуют концентрации внимания. День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень. Служебные дела потребуют от вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности.

Близнецы. День неблагоприятен для покупок, принятия важных решений и серьезных обязательств. Возможно ухудшение материального положения. Желательно проявить бережливость. Домашние хлопоты могут изменить настроение к худшему. Но не старайтесь переложить тяжесть со своих плеч – постарайтесь решить все проблемы сами.

Рак. Круговорот событий 29 мая поглотит вас целиком. Вы окажетесь всем нужны, а разорваться будете не в состоянии, так что постарайтесь определить приоритеты. Вероятны осложнения, которые могут возникнуть из-за неверной оценки ситуации, опрометчивых обещаний или перегруженности работой. Вечер проведите в гостях. Вероятна интересная, запоминающаяся встреча. Прислушайтесь к интуиции. Возможно недоразумение с друзьями, связанное с материальными вопросами.

Читайте также

Гороскоп на неделю 27 мая – 2 июня: Львы готовы к изменениям, Девы сделают из жизни театр

Лев. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако избыток внутренней энергии может оказаться для вас разрушительным. Звезды предостерегают от ссор на почве ревности, тайного недоброжелательства или открытой агрессии партнера. Не исключено, что пустые разговоры или бессмысленные споры отнимут все ваше время.

Дева. Сегодня Девы начнут новую жизнь. Ваша целеустремленность и творческий подход к любому делу приведут к высоким результатам. Но в целом день окажется тяжелым. Не занимайтесь заключением сделок, избегайте деловых встреч. Успехи в деловой и личной жизни весьма сомнительны.

Весы. День может быть тяжелым. Не исключено, что сегодня у вас появится склонность к депрессии. Проведите время наедине со своими мыслями, разберитесь в чувствах. Необходимы ответственность, противостояние соблазнам, воздержание.

Скорпион. День покаяния и духовного озарения. Отложите намеченные встречи и контакты на следующую неделю. Благоприятны путешествия, физические нагрузки, творческая работа. Обратите внимание на себя.

Читайте также

Черная Луна в Рыбах: что изменится во второй половине 2019 года

Стрелец. День станет переходным и запоминающимся. Многие предложения, которые Стрельцы отвергли ранее, они смогут снова рассмотреть. Обратите внимание на окружающих вас людей, сделайте им приятное.

Козерог. Критический день. Вы можете почувствовать неудовлетворение, скуку и раздражительность. Велика вероятность споров и ссор. Вам следует обратить внимание на свои отрицательные качества – упрямство, самоуверенность, двуличность и холодный расчет в отношении к близким людям.

Водолей. Есть вероятность заметного улучшения вашего финансового положения. Но не стоит бессмысленно рисковать, опрометчивость не для вас. Деньги могут прийти совершенно неожиданно от людей, не связанных непосредственно с вашей работой. Если почувствуете неудовлетворение от работы, не торопитесь с уходом. Потерпите, и удача не заставит себя долго ждать.

Рыбы. Противоречивый, двойственный день. Внешнее проявление событий будет казаться успешным, но вы будете ощущать внутреннее напряжение, недовольство собой и окружающими вас людьми. Тяжелые предчувствия и предвидение неприятностей не дадут вам покоя. Вам следует прислушаться к внутреннему голосу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев