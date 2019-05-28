Пассажиры самолета Благовещенск – Москва, экстренно севшего в Иркутске, вылетят другим бортом
Пассажиры Boeing-737 авиакомпании «Северный ветер», выполнявшего рейс № 302 Благовещенск – Москва и совершившего вынужденную посадку в Иркутске 28 мая, продолжат полет на другом воздушном судне.
Резервный лайнер уже направили в Иркутск. Вылет рейса запланирован на 03:30 29 мая, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе авиаперевозчика.
На борту воздушного судна находилось 149 пассажиров. Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, им предоставили прохладительные напитки, горячее питание и комфортные номера в гостинице.
Ранее сообщалось, что у самолета отказал высотомер, но в дальнейшем информацию опровергли.
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