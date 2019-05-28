Пассажиры самолета Благовещенск – Москва, экстренно севшего в Иркутске, вылетят другим бортом

Фото: пресс-служба воронежского аэропорта

Резервный лайнер уже направили в Иркутск. Вылет рейса запланирован на 03:30 29 мая, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе авиаперевозчика.

На борту воздушного судна находилось 149 пассажиров. Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, им предоставили прохладительные напитки, горячее питание и комфортные номера в гостинице.

Ранее сообщалось, что у самолета отказал высотомер, но в дальнейшем информацию опровергли.