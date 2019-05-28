Аграрий Ивановского района может лишиться посевных площадей из-за долгов

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Судебные приставы Ивановского района возбудили исполнительное производство на основании исполнительного листа Арбитражного суда Амурской области. Предполагается взыскание с компании-должника ОАО «Агро-Союз Дальний Восток» в пользу министерства имущественных отношений Амурской области более 400 тысяч рублей.

У сельхозпроизводителя образовалась задолженность по договору аренды земельных участков. Исходя из этого, министерство обратилось в суд, требуя взыскать задолженность. Суд удовлетворил требования полностью.

20 мая был вынесен акт о наложении ареста на право аренды земельных участков общей площадью свыше 9 600 гектаров. 21 мая в адрес взыскателя направили копии актов о наложении ареста. Также был направлен запрос о разрешении передать данное право аренды на реализацию, согласно действующему законодательству.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, для Приамурья это довольно редкий случай – последний раз арест права аренды в качестве меры принудительного исполнения применялся в 2015 году.