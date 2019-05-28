Непогода не помешала отметить под Благовещенском День подписания Айгунского договора

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28 мая под Благовещенском, несмотря на непогоду, отметили День подписания Айгунского договора. К памятнику, посвященному этому событию, возложили цветы.

Подписание Айгунского договора – ключевой момент в истории Приамурья. По этому документу территория области вошла в состав Российской империи, а граница с Китаем стала проходить по реке Амур. Стратегическое соглашение с китайской стороной подписал генерал-губернатор Николай Муравьев-Амурский, это произошло 28 мая 1858 года в китайском городе Айгунь.

Отдать дань памяти этому событию пришли чиновники, духовенство, школьники и другие.

«В самых смелых мечтах, я думаю, те, кто стоял у истоков, и Муравьев, ставший Амурским здесь, даже и предположить не могли, как будет развиваться амурская земля. Но я уверена, если бы он увидел, что сегодня происходит на нашей земле, он гордился бы тем, что сделал вместе со своими товарищами», – сказала мэр Благовещенска Валентина Калита.

Памятник Айгунскому договору расположен в Благовещенском районе, в двух километрах юго-западнее Благовещенска. Как рассказал начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант, изначально монумент назывался Графу Муравьеву. В годы советской власти он был разрушен, а в 1973 году его восстановили.