В селе Тамбовка упавший тополь оставил людей без света

От непогоды 28 мая страдают жители всего Приамурья. Так, стихия похозяйничала в селе Тамбовка Тамбовского района. Здесь упавший тополь оборвал провода, оставив людей без света.

Как сообщается в Инстаграме «Амурских электрических сетей», ведутся работы по восстановлению линии. Также непродолжительные отключения электроэнергии зафиксированы в селах Ивановского, Благовещенского, Свободненского районов, в Белогорске. Ранее Амур.инфо сообщало о падении в Благовещенске на автомобиль дерева и столба.

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Александр Авдеев