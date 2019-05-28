В селе Тамбовка упавший тополь оставил людей без света
От непогоды 28 мая страдают жители всего Приамурья. Так, стихия похозяйничала в селе Тамбовка Тамбовского района. Здесь упавший тополь оборвал провода, оставив людей без света.
Как сообщается в Инстаграме «Амурских электрических сетей», ведутся работы по восстановлению линии.
Также непродолжительные отключения электроэнергии зафиксированы в селах Ивановского, Благовещенского, Свободненского районов, в Белогорске.
Ранее Амур.инфо сообщало о падении в Благовещенске на автомобиль дерева и столба.
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