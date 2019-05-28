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28мая
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сегодня, 19:33 0

В селе Тамбовка упавший тополь оставил людей без света

В селе Тамбовка упавший тополь оставил людей без света
Фото: ru.depositphotos.com

От непогоды 28 мая страдают жители всего Приамурья. Так, стихия похозяйничала в селе Тамбовка Тамбовского района. Здесь упавший тополь оборвал провода, оставив людей без света.

Как сообщается в Инстаграме «Амурских электрических сетей», ведутся работы по восстановлению линии.

Также непродолжительные отключения электроэнергии зафиксированы в селах Ивановского, Благовещенского, Свободненского районов, в Белогорске.

Ранее Амур.инфо сообщало о падении в Благовещенске на автомобиль дерева и столба.

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#погода #происшествия #энергетика

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