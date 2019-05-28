Новый глава амурского села Среднебелая рассказал о проблемах местной школы

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Глава администрации села Среднебелая Ивановского района Виталий Меньчаков в Инстаграме в аккаунте сельсовета рассказал и показал проблемы местной школы. Судя по фотографиям, комментариям бывших учеников и словам главы, учреждение давно не видело косметического ремонта.

Привести в порядок, по информации главы администрации села, необходимо крыльцо, фасад, пандус, двери и двор образовательного учреждения. Писать посты в соцсети Виталий Меньчаков решил, чтобы привлечь внимание чиновников от образования к решению проблемы.

«Прошу их исправить то положение, в котором, вы видите, оказалась наша Среднебельская школа, в которой косметического ремонта давно не было. Я стал главой сельской администрации недавно (с марта 2019 года – Прим. ред.), но мне сразу видно, что в школе давно назрел вопрос ремонта. И все видят и молчат. Всех, наверное, кроме вновь избранного главы все ранее устраивало. Школа стоит на балансе района. Мне не понятно – все всё знают и ничего по приведению школы в порядок ранее не делали. Отсутствие денег – это неправильно. И надо наводить порядок. Этот сюжет еще больше вызовет негодования от людей, которые за эту работу отвечают. Надо сразу, вам скажу, исправлять ситуацию по косметическому ремонту, а не искать отговорки. Давно могли навести порядок и исправить ситуацию, а не ждать, пока меня изберут главой сельской администрации села Среднебелая», – пишет Виталий Меньчаков.

Решение главы акцентировать внимание на проблемах школы вызвало разную реакцию среди подписчиков аккаунта села.

«Вы молодец! Я не уверена, что вам удастся осуществить все задумки, но попытка поменять устоявшийся порядок, безусловно, заслуживает уважения», – отозвалась на публикации одна из пользователей.

«Продолжайте в том же духе! Пора уже что-то менять в этом селе. Главное не растеряйте запас вашей энергии», – написал другой пользователь.

«Школу превратили в сарай! Неужели и правда нельзя хотя бы заштукатурить и покрасить!» – возмутился подписчик.

«Деньги-то выделяются. Евроокна, что, сами поставились? Крыша перекрывалась полностью. Спортзал и актовый зал отремонтировали, на что выделяют деньги, то и делают», – поддержал руководство школы еще один пользователь.

Также главу подвергли критике. Претензии высказывались, по словам Меньчакова, как лично, так и через соцсети.

«Прежде чем школу обсуждать! Вы наведите порядок на районе ЖБИ, разберитесь с мусором и брошенными домами возле клуба», – пишут главе сельчане.

Также Виталия Меньчакова упрекнули, что сельсовет не принял участия в областной программе поддержки местных инициатив. Вступить в программу село планирует в 2019 году.

Деньги на косметический ремонт школы в этом году выделили, рассказал глава.

«Район выделил средства на ремонт и восстановление школы, в этом году нам удалось этого добиться», – пояснил Меньчаков. Он отмечает, что сделать предстоит очень многое.

Ситуацию вокруг школы ИА «Амур.инфо» прокомментировали в отделе образования администрации Ивановского района. Там сообщили, что ремонтные работы проводятся исходя из имеющихся средств.

«Эта школа 81-го года постройки. В сравнении с другими школами, например, села Ивановка, она еще молодая. В ней на сегодняшний день обучается около 500 человек. Стабильный коллектив, где опытные педагоги, но, тем не менее, 14 человек – это молодые специалисты, прибывшие за три последних года. В школе имеются классы-параллели. Ежегодно выпускники сдают экзамены – успешно, поступают в высшие учебные заведения, военные учебные заведения по России, не только в Амурской области. Каждый год – медалисты. То есть школа дает прекрасные знания», – рассказала начальник отдела образования Ирина Медведева.

По ее словам, был сложный период – 1990-е годы, но с тех пор удалось многое. В частности, капитальный ремонт провели в спортивном и актовом залах, восстановлены туалеты. Постепенно идет замена окон. В планах – обустроить дорожку, ведущую к школе. Фасад, отметила Ирина Николаевна, хотелось бы облагородить, но все упирается в деньги.

«Средства выделяются. Не так, может быть, много, как хотелось бы Виталию Викторовичу, но выделяются», – сказала собеседница.