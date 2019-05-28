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сегодня, 19:11 0

В амурском поселке обрушился потолок в школьной библиотеке (видео)

В амурском поселке обрушился потолок в школьной библиотеке (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео с места происшествия в поселке Орлиный Свободненского района. Сообщается, что в местной школе обрушился потолок в библиотеке. Эту информацию ИА «Амур.инфо» подтвердила директор образовательного учреждения Ирина Горлова.

По ее словам, произошло частичное обрушение потолка. Люди не пострадали. В настоящее время в школе ведется ремонт кровли.

«Там кровля аварийная, поэтому мы ее стали ремонтировать. Провели торги. Там уже нельзя было больше терпеть», – сказала агентству глава Свободненского района Эльвира Агафонова.

Источник ИА «Амур.инфо» сообщает, что школа построена в 1957 году, все перекрытия в ней старые.

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#происшествия #школа

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