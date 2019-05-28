Информация об отказе высотометра у самолета Благовещенск – Москва не подтвердилась

«Подозрение на техническую неисправность самолета, из-за которого командир экипажа принял решение о посадке, не подтвердилось. Все оборудование работает без сбоев. В настоящее время решается вопрос о времени вылета борта по маршруту в Москву», – сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, пассажиры размещены в гостинице, им предоставлено горячее питание и напитки.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Северный ветер"» выполнявший рейс Благовещенск – Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за отказа высотометра.

Самолет приземлился в Иркутске в 15:32 по местному времени (16:32 по амурскому времени), никто не пострадал. По предварительным данным, на борту находится 149 пассажиров.