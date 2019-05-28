Информация об отказе высотометра у самолета Благовещенск – Москва не подтвердилась
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind) рейса Благовещенск – Москва, 28 мая экстренно севший в аэропорту Иркутска, продолжит полет. Об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Подозрение на техническую неисправность самолета, из-за которого командир экипажа принял решение о посадке, не подтвердилось. Все оборудование работает без сбоев. В настоящее время решается вопрос о времени вылета борта по маршруту в Москву», – сообщил сотрудник пресс-службы.
По его словам, пассажиры размещены в гостинице, им предоставлено горячее питание и напитки.
Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Северный ветер"» выполнявший рейс Благовещенск – Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за отказа высотометра.
Самолет приземлился в Иркутске в 15:32 по местному времени (16:32 по амурскому времени), никто не пострадал. По предварительным данным, на борту находится 149 пассажиров.
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