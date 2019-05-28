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сегодня, 18:35 2

В МФЦ Амурской области расширили перечень электронных услуг ПФР

В МФЦ Амурской области расширили перечень электронных услуг ПФР
Фото: spravka333333.ru

В МФЦ Амурской области, помимо привычного оформления госуслуг с передачей документов, есть услуги, которые оформляют в электронном виде. Дополнительное соглашение между МФЦ и ПФР пополнило список новой электронной услугой – информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

Для получения услуги гражданам РФ предпенсионного возраста необходимо обратиться в любое отделение МФЦ Амурской области, предоставить документ, удостоверяющий личность (при необходимости – документ, подтверждающий полномочия представителя).

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, услуга предоставляется бесплатно. Срок ее оказания – не более 4 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ. Результатом является справка, подтверждающая предпенсионный возраст, которая необходима для получения льгот, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кроме того, в МФЦ Амурской области теперь можно получить справку о размере пенсии (иных выплат) гораздо быстрее – она предоставляется через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

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#технологии

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    У Боинга 737 - 800 концы крыльев загнуты в верх

    опять нас обманывают

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    У Боинга 737 - 800 концы крыльев загнуты в верх

    опять нас обманывают

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