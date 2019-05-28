В МФЦ Амурской области расширили перечень электронных услуг ПФР

В МФЦ Амурской области, помимо привычного оформления госуслуг с передачей документов, есть услуги, которые оформляют в электронном виде. Дополнительное соглашение между МФЦ и ПФР пополнило список новой электронной услугой – информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

Для получения услуги гражданам РФ предпенсионного возраста необходимо обратиться в любое отделение МФЦ Амурской области, предоставить документ, удостоверяющий личность (при необходимости – документ, подтверждающий полномочия представителя).

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, услуга предоставляется бесплатно. Срок ее оказания – не более 4 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ. Результатом является справка, подтверждающая предпенсионный возраст, которая необходима для получения льгот, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кроме того, в МФЦ Амурской области теперь можно получить справку о размере пенсии (иных выплат) гораздо быстрее – она предоставляется через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).