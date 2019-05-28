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В ФОКе Белогорска начнут действовать новые цены

В ФОКе Белогорска начнут действовать новые цены

Летом посещать физкультурно-оздоровительный комплекс имени Солнечникова в Белогорске станет выгоднее, сообщает пресс-служба городских властей. В ФОКе начнут действовать новые цены. Это связано со скорым наступлением купального сезона на водоемах.

«С 1 июня по 31 августа на все услуги физкультурно-оздоровительного комплекса Белогорска будет предоставляться скидка 20 %, как на разовое посещение, так и на абонементы. Кроме того, в спорткомплексе вводится новая услуга – комплексное посещение, по которой каждый сможет получить двойную выгоду. Приобретая услугу посещения в бассейн, плюс тренажерный зал, посетитель получает возможность пребывать в этих зонах неограниченное количество времени», – говорит руководитель пресс-службы ФОКа Вадим Чанышев.

В спорткомплексе продолжает действовать акция «Три вместо одного», которая стартовала с 1 мая. Приобретая любой абонемент на услуги физкультурно-оздоровительного комплекса до 31 августа, срок его использования увеличивается с одного месяца до трех.

Дополнительную информацию можно получить в ФОКе имени Солнечникова по адресу: улица Кирова, 146, либо по телефону 4-22-40.

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#администрация Белогорска #Белогорск #спорт #цены

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