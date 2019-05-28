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Самолет Благовещенск – Москва экстренно сел в Иркутске

Самолет Благовещенск – Москва экстренно сел в Иркутске
Фото: Амур.инфо

Самолет Boeing авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс Благовещенск – Москва, 28 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили в пресс-службе авиаузла.

«Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. По предварительным данным, на борту находится 149 пассажиров», – сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, командир воздушного судна принял решение экстренно сесть в Иркутске из-за отказа высотомера.

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#происшествия #транспорт

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