Самолет Благовещенск – Москва экстренно сел в Иркутске
Самолет Boeing авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс Благовещенск – Москва, 28 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили в пресс-службе авиаузла.
«Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. По предварительным данным, на борту находится 149 пассажиров», – сообщил сотрудник пресс-службы.
По его словам, командир воздушного судна принял решение экстренно сесть в Иркутске из-за отказа высотомера.
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