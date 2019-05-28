Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:49 0

Специалисты Восточного восстановили памятник героям войны в Шимановском районе

Специалисты Восточного восстановили памятник героям войны в Шимановском районе

Молодые специалисты космодрома Восточный провели работы по восстановлению памятника «Погибшим в боях за Родину в 1941-1945 годы» в районе бывшего села Усть-Тыгда Шимановского района. На реконструкцию ушло два дня. Своими силами они прогрунтовали, оштукатурили и покрасили монумент и благоустроили территорию.

На памятнике установили новую металлическую табличку, которую изготовил предприниматель из Шимановска по просьбе администрации села Ураловка.

По рассказам краеведов, в основании памятника находилась тетрадь с именами фронтовиков проживающих на этой территории, но в ходе реставрации ни тетрадь, ни место ее хранения найти не удалось.

Решение о восстановлении монумента принял директор филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» Роман Бобков после публикации ИА «Амур.life» «Один в поле: История неизвестного памятника» о заброшенном памятнике в Шимановском районе. Памятник установлен в 1985 году в честь 40-летия Победы ветераном Великой Отечественной войны Иваном Алексеевичем Бригида. Идею о его реконструкции поддержали представители «Совета молодежи» филиала и администрация села Ураловка Шимановского района.

Просмотров всего: 262

#память

распечатать


Общество

В Талакане простятся с бывшим главным инженером Бурейской ГЭС
Общество 3

Памятник в честь заключения Айгунского договора под Благовещенском приводят в порядок

В России и мире 2

Жена Доренко показала последний день жизни ведущего
Общество 4

В Благовещенской епархии почтили память архиепископа Гавриила

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь