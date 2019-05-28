Специалисты Восточного восстановили памятник героям войны в Шимановском районе

На памятнике установили новую металлическую табличку, которую изготовил предприниматель из Шимановска по просьбе администрации села Ураловка.

По рассказам краеведов, в основании памятника находилась тетрадь с именами фронтовиков проживающих на этой территории, но в ходе реставрации ни тетрадь, ни место ее хранения найти не удалось.

Решение о восстановлении монумента принял директор филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» Роман Бобков после публикации ИА «Амур.life» «Один в поле: История неизвестного памятника» о заброшенном памятнике в Шимановском районе. Памятник установлен в 1985 году в честь 40-летия Победы ветераном Великой Отечественной войны Иваном Алексеевичем Бригида. Идею о его реконструкции поддержали представители «Совета молодежи» филиала и администрация села Ураловка Шимановского района.