В России подписано постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. По словам главы кабмина, сотовые операторы фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по стране гораздо комфортнее.

«Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства», – заявил премьер-министр.

Сообщается, что в августе 2017 года ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам исполнить предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг на территории России. Фактически это означало его отмену.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов «большой тройки». В ведомстве сочли, что представленные отчеты не соответствуют требованиям, пишет РИА Новости.

В начале августа «Вымпелком» и «Мегафон» объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. До этого на тариф домашнего региона перевели исходящие звонки, интернет-трафик и SMS в поездках по России. ФАС закрыла дела в отношении всех операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.

В августе 2018 года в МТС отметили, что отмена платы за внутрисетевой роуминг может привести к небольшому снижению выручки, но не является серьезным ударом для отрасли сотовой связи.

«Лучше было бы обойтись без этого, но мы были готовы к этому исходу, давно были разговоры с ФАС. Поэтому пришли к такой реализации, сюрпризом для нас она не явилась», – сказал вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

По мнению Николаева, со временем отрасль, так или иначе, пришла бы к отмене этой платы. Однако в декабре 2018 года ФАС оштрафовала каждого сотового оператора, входящего в «большую тройку», на 737,5 тысячи рублей за внутрисетевой роуминг.

Теперь же законом внутрисетевой роуминг отменяется с 1 июня, сообщает «Российская газета».