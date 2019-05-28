За отказ вернуть деньги за некачественную детскую коляску продавец заплатил 150 тысяч рублей

Благовещенец отсудил у продавца 150 тысяч рублей. При этом сумма его покупки изначально составляла 36 тысяч рублей – именно столько мужчина отдал за детскую коляску, оказавшуюся некачественной. Остальные деньги сверх этой суммы покупатель получил через суд после того, как продавец отказался вернуть плату за плохой товар.

Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, 12 марта 2018 года между амурчанином и ООО «Карнавал» был заключен договор купли-продажи детской коляски стоимостью 35 893 рубля. В процессе эксплуатации в приобретенном товаре были выявлены существенные недостатки.

19 августа того же года покупатель обратился к продавцу с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ему деньги за товар. Однако продавец отказался, аргументировав это тем, что товар надлежащего качества и пригоден для дальнейшей эксплуатации, а заявленные в претензии недостатки возникли в результате ненадлежащей эксплуатации. Учитывая эти обстоятельства, оснований для удовлетворения требований ООО «Карнавал» не усмотрел, сообщили в Роспотребнадзоре.

С полученным ответом покупатель не согласился, так как коляска использовалась надлежащим образом, в соответствии с имеющейся инструкцией. Поэтому мужчина был вынужден обратится в Благовещенский городской суд с исковым заявлением. Он требовал вернуть деньги за коляску, а также выплатить компенсацию морального вреда, неустойку и штраф. Управление Роспотребнадзора по Амурской области вступило в судебный процесс для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителя.

Для разрешения вопроса относительно качества покупки определением Благовещенского городского суда по делу назначена судебная товароведческая экспертиза, по результатам которой установлено – детская коляска требованиям, стандартам и нормам, предъявленным действующим законодательством к качеству, не соответствует.

Благовещенским городским судом удовлетворены исковые требования, расторгнут договор купли-продажи, а в пользу покупателя взысканы денежные средства, уплаченные за товар. Также продавец заплатил неустойку за период с 29 августа 2018 года по 26 февраля 2019 года в размере 65 325 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф 52 109 рублей, судебные расходы в размере 1 151 рубль.