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28мая
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сегодня, 17:30 2

В Приамурье на миллиард отремонтируют два участка федеральной трассы «Амур»

В Приамурье на миллиард отремонтируют два участка федеральной трассы «Амур»
Фото: instagram.com/makc6661/

В Приамурье определен подрядчик, который займется ремонтными работами на федеральной трассе Р-297 «Амур» в Амурской области. На два участка из федерального бюджета выделено более миллиарда рублей.

Ремонтные работы на двух участках трассы проведут специалисты иркутской компании АО «Труд». Информация о результатах торгов размещена на портале госзакупок. С подрядчиком заключены контракты, сообщает dorinfo.ru.

Заказчиком работ выступало ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России ФДА». Торги в обоих случаях не состоялись, так как поступила только одна заявка от АО «Труд».

Так как эта заявка была признана соответствующей выставленным требованиям, с компаний заключили контракты на ремонт участка с 816-го по 831-й километр и отрезка с 1 109-го по 1 127-й километр. Стоимость работ на первом участке составляет 455 миллионов 866 тысяч 520 рублей, на втором – 551 миллион 553 тысячи 920 рублей.

В торгах на ремонт еще одного отрезка федеральной дороги – с 1 100-го по 1 109-й километр – также победило АО «Труд». Но закупка приостановлена по требованию контрольного органа. Начальная стоимость работ на указанном участке составляет 256 миллионов 900 тысяч 740 рублей.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    Более 30 миллионов за 1 километр, офигеть расценки

  • Dgorg

    Dgorg
    2 часа назад

    Тем более уже построенного, то есть ремонт столько стоит.

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