Звезды отреагировали на высказывание Боярского о женщинах

Женщины-звезды отреагировали на высказывание Михаила Боярского в YouTube-шоу Ирины Шихман. В нем певец заявил, что главное предназначение женщин – рождение детей.

Артист считает, что женщины не способны «на серьезные проявления как мужчина» и не могут достичь успеха в науке, литературе, вокале или живописи.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, генеральный директор компании «Русмода» Оксана Лаврентьева, певица Лолита Милявская, а также дочь певца Елизавета Боярская, прокомментировали скандальное интервью 69-летнего актера.

Ксения Бородина заявила, что она не является ярой феминисткой и не считает, что женщины могли бы обойтись без мужчин, но высказывание Боярского ее огорчило.

«Наверное, он остался во временах "Трех мушкетеров" и забыл о таких женщинах, как Софья Ковалевская – великий русский математик и механик, как Зинаида Ермольева – микробиолог, которая создала антибиотики. Те же самые мужики, когда при температуре 37 начинают умирать, сразу принимают их. Что касается литературы: великие Цветаева, Ахматова, Агата Кристи, Тэффи. Мне такие высказывания чужды, очень обидны», – высказалась Бородина в интервью Super.

Оксана Лаврентьева тоже не согласна с убеждением Боярского, однако она не стала его осуждать. Бизнес-леди отметила, что Михаил Сергеевич – человек другого поколения, и у него другое представление о жизни. «Тогда так учили, и это было оправдано послевоенной обстановкой: мужчин мало, женщины должны были занимать такую позицию, чтобы обладать хоть каким-то шансом иметь мужчину. Я с этим не согласна, но понимаю, почему он так говорит, и не осуждаю», – цитируют Лаврентьеву Cosmo.ru.

Лолиту Милявскую сначала поразили сексистские выражения актера, но потом она рассмотрела в них более глубокий смысл. «Он как раз пожелал всем женщинам быть при мужчине. В принципе, он во многом прав, что многие женщины отдают себя миру искусства и из-за этого не устраивают свою жизнь», – прокомментировала певица слова народного артиста России.

В своем интервью Михаил Боярский порадовался, что у его 33-летней дочери Елизаветы Боярской есть дети. Елизавета поддержала отца, сказав, что он во всем прав. Но пользователи заметили в словах долю иронии.

«Пусть папа комментирует, а я пойду с детьми играть, потому что он абсолютно прав», – отметила дочь артиста.

У Елизаветы Боярской и ее мужа Максима Матвеева двое сыновей: семилетний Андрей и Гриша, который родился в декабре 2018 года.

Боярский отметил, что его дочь не стала одной из звезд, помешанных на карьере. А в первую очередь – она замечательная мать. К слову, Елизавета планирует однажды стать многодетной мамой и родить еще одного ребенка. Но об уходе из театра и кино актриса не думает: по ее мнению, секрет счастливого брака кроется в умении оставаться личностями с собственными интересами.