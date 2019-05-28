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В Благовещенске машина сбила ребенка-велосипедиста

В Благовещенске машина сбила ребенка-велосипедиста
Фото: pixabay.com

27 мая около 14:30 в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок-велосипедист. Его сбил автомобиль Nissan Juke.

Авария случилась во дворе дома № 269 по улице Зейской. Пострадавший велосипедист – 2010 года рождения, он получил травмы, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей аварии. Любую информацию можно сообщить по телефонам: 59-46-76, 42-52-62.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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