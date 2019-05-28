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В Благовещенске командир ОМОН спас похищенного мужчину

В Благовещенске командир ОМОН спас похищенного мужчину
Фото: pixabay.com

В Благовещенске командир ОМОН управления Росгвардии по Амурской области спас мужчину. Как выяснилось, амурчанина похитили и избили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел 27 мая. Сотрудник ОМОН следовал на автомобиле, когда обратил внимание на проезжавшую в попутном направлении машину. В ней на заднем сидении происходила потасовка между пассажирами.

Страж порядка решил сопроводить этот автомобиль для выяснения обстоятельств. Замеченная машина попыталась скрыться, но сотрудник догнал ее и прижал к обочине дороги своим авто.

Выйдя из машины, командир ОМОН представился троим неизвестным, которые покинули автомобиль, и попросил объясниться. В это время страж порядка заметил, что в салоне остался мужчина «с явными признаками насилия на лице». Граждане, вышедшие из автомобиля, угрожая, предложили сотруднику уехать. Возникла потасовка, итогом которой стало задержание двоих, еще один злоумышленник скрылся.

Как выяснилось, в салоне автомобиля находился похищенный и избитый мужчина.

На место прибыла полиция, задержанных и потерпевшего доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Амурской области.

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#происшествия

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  • Цунай

    Цунай
    32 минуты назад

    Мужчина!

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