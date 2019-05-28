Минтруд РФ предлагает увеличить доходы российских чиновников

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Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает ввести для чиновников систему наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника. Планируется, что размер доплаты за наставничество будет составлять 30 % от оклада в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы.

Например, размер оклада замначальника отдела федерального министерства составляет 6 471 рубль, то есть максимальная доплата за осуществление наставничества предполагается в размере 1 941 рубля в месяц.

Помимо материального поощрения, предложение федерального ведомства предполагает объявление благодарности со стороны начальства и признание результатов наставника. Передача знаний может занимать от одного месяца до полугода, но обычно обучение будет длиться три месяца, пишет ИА REGNUM.

В Минтруде отметили, что один чиновник сможет быть наставником для пяти новичков. При этом дополнительных расходов федерального бюджета в связи с принятием проекта постановления не потребуется, сообщают «Известия». Проект документа уже направлен на согласование всем заинтересованным ведомствам.

На сегодняшний день денежное содержание государственного служащего не ограничивается только должностным окладом, но включает надбавки за квалификационный разряд, особые условия государственной службы, выслугу лет, а также премии по результатам работы.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, средняя месячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах власти России в 2018 году составила 126 600 рублей. Это на 5,4 % больше, чем в 2017 году.