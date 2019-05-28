В Благовещенске завершают монтаж подсветки исторического здания ЦЭВ

В Благовещенске идут работы по монтажу светодиодной подсветки на здании Центра эстетического воспитания имени Белоглазова. Завершить установку и запустить оборудование планируют ко Дню города, который отмечается 2 июня.

«Если дожди закончатся, то ко Дню города работы будут завершены, – пообещал директор ООО "Бизнес-пул" Евгений Гамерман. – Светодиодная подсветка расположится в три яруса – первый у земли, второй подсветит окна, третий – декоративные элементы: статуи, вазончики дореволюционных времен».

Как пояснил Евгений Вячеславович, вопрос о продолжительности работы подсветки решит администрация ЦЭВ. «Несмотря на то, что подсветка светодиодная и не потребляет большого количества электроэнергии, продолжительное время ее работы повлечет определенные траты», – уточнил руководитель организации, занимающейся монтажом оборудования.

Всего установят 223 светильника. Фасад здания, выходящий на улицу Ленина, уже освещен. Вскоре засветятся фрагменты здания, выходящие на площадь Победы, и историческая часть, окна которой смотрят на переулок Святителя Иннокентия. По условиям договора, подрядчик обязуется закончить работы не позднее 31 мая.

Во время работ напомнило о себе прошлое дореволюционной посстройки. Под ЦЭВом со стороны площади Победы есть подземный ход. Он обрушен и давно не используется. «Он давно был, и никто его не терял и, соответственно, не находил. Здание старое, там был магазин, поэтому остались старые подвалы и склады. Ход завален», – прокомментировал Евгений Гамерман.

«Разумеется, этим подземным ходом никто не пользуется. Восстанавливать его не планируется. Куда он ведет, никто не знает», – сообщила корреспонденту ИА «Амур.инфо» директор ЦЭВ Людмила Качан.

Здание ЦЭВ – это бывший универсальный магазин торгового дома «И. Я. Чурин и К», построенный в конце XIX века. Фасад украшают лепные элементы, на крыше установлены вазоны и скульптуры. В 2017 году убрали сосны, закрывавшие «лицо» ЦЭВа. Следы истории есть и внутри здания: на одной из лестничных площадок сохранилась старинная плитка. Многолетний ремонт должен закончиться в 2022 году.