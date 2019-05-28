В Приморье перевернулся автобус с туристами из Китая

В Приморском крае в окрестностях Уссурийска перевернулся туристический автобус, в котором ехали туристы из Китая. По предварительным данным погибли два человека, есть раненые. Всего в салоне находились 45 человек.

Источник в службе скорой помощи сообщил «Интерфаксу», что в результате аварии погибли два человека, еще трое госпитализированы.

ГИБДД выясняет причины ДТП, которое произошло в 15:23 по местному времени. По одной из версий, водитель не справился с управлением.

В администрации Приморья подтвердили гибель двух человек, уточнив, что одним из погибших был водитель автобуса. В результате аварии пострадали 13 пассажиров: один доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

По данным администрации, китайцы прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами.