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28мая
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сегодня, 15:55 2

В Приамурье 80 домов исключили из региональной программы капремонта

В Приамурье 80 домов исключили из региональной программы капремонта
Фото: Амур.инфо

В соответствии с изменениями законодательства, в Приамурье постановлением правительства области из региональной программы капитального ремонта исключили многоквартирные дома, в которых имеется менее пяти квартир. Всего из программы было исключено 80 домов.

«В соответствии с действующим законодательством, средства фонда капитального ремонта подлежат возврату собственникам помещений в таком многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт», – говорится в сообщении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области.

Для возврата ранее уплаченных взносов людям необходимо представить в фонд следующие документы: заявление на возврат ранее уплаченных средств; копию паспорта собственника; документ, подтверждающий право собственности; копию ИНН; банковские реквизиты счета, на который будут переведены денежные средства.

Однако, если ранее в доме выполнялись работы по капремонту, из уплаченной суммы будут удержаны средства, затраченные на выполнение работ. Это касается следующих домов:

  • – Благовещенск, переулок Релочный, 19 – выполнена разработка проектно-сметной документации по капремонту крыши на сумму 38 074 рубля;
  • – Шимановск, поселок Мелиоратор, 12 – выполнена разработка проектно-сметной документации по капремонту крыши на сумму 65 046 рублей;
  • – Шимановск, поселок Мелиоратор, 14 – выполнена разработка проектно-сметной документации, проведены госэкспертиза и работы по капитальному ремонту крыши на общую сумму 1 714 223 рубля.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • full

    full
    1 час назад

    Какие хитрожопые ребята, документацию на ремонт составили, а ремонт делать не стали. Полагаю, что надо судиться и сажать.

  • nerro

    nerro
    53 минуты назад

    и что людям делать с этой проектной документацией, туалеты обклеивать?

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