В Приамурье 80 домов исключили из региональной программы капремонта

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В соответствии с изменениями законодательства, в Приамурье постановлением правительства области из региональной программы капитального ремонта исключили многоквартирные дома, в которых имеется менее пяти квартир. Всего из программы было исключено 80 домов.

«В соответствии с действующим законодательством, средства фонда капитального ремонта подлежат возврату собственникам помещений в таком многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт», – говорится в сообщении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области.

Для возврата ранее уплаченных взносов людям необходимо представить в фонд следующие документы: заявление на возврат ранее уплаченных средств; копию паспорта собственника; документ, подтверждающий право собственности; копию ИНН; банковские реквизиты счета, на который будут переведены денежные средства.

Однако, если ранее в доме выполнялись работы по капремонту, из уплаченной суммы будут удержаны средства, затраченные на выполнение работ. Это касается следующих домов: