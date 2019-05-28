В Приамурье 80 домов исключили из региональной программы капремонта
В соответствии с изменениями законодательства, в Приамурье постановлением правительства области из региональной программы капитального ремонта исключили многоквартирные дома, в которых имеется менее пяти квартир. Всего из программы было исключено 80 домов.
«В соответствии с действующим законодательством, средства фонда капитального ремонта подлежат возврату собственникам помещений в таком многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт», – говорится в сообщении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области.
Для возврата ранее уплаченных взносов людям необходимо представить в фонд следующие документы: заявление на возврат ранее уплаченных средств; копию паспорта собственника; документ, подтверждающий право собственности; копию ИНН; банковские реквизиты счета, на который будут переведены денежные средства.
Однако, если ранее в доме выполнялись работы по капремонту, из уплаченной суммы будут удержаны средства, затраченные на выполнение работ. Это касается следующих домов:
- – Благовещенск, переулок Релочный, 19 – выполнена разработка проектно-сметной документации по капремонту крыши на сумму 38 074 рубля;
- – Шимановск, поселок Мелиоратор, 12 – выполнена разработка проектно-сметной документации по капремонту крыши на сумму 65 046 рублей;
- – Шимановск, поселок Мелиоратор, 14 – выполнена разработка проектно-сметной документации, проведены госэкспертиза и работы по капитальному ремонту крыши на общую сумму 1 714 223 рубля.
Просмотров всего: 522