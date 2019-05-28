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сегодня, 16:01 1

ГСТК Благовещенска закупает новые остановочные павильоны

ГСТК Благовещенска закупает новые остановочные павильоны

Муниципальное казенное предприятие Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс» подыскивает подрядчика для поставки в город шести новых остановочных павильонов. Из внебюджетных средств предприятие выделило на эти цели 1 350 000 рублей.

Таким образом, стоимость одной остановки составит 225 тысяч рублей. Новые остановки будут представлять собой строения из покрашенных в черный цвет каркасов из электросварных труб и листовой стали толщиной 6 и 1,5 миллиметра. Краска должна защищать от коррозии и быть стойкой к различным погодным условиям.

Боковые и задние стенки должны быть изготовлены из закаленного стекла толщиной 6 миллиметров. Также предусмотрен двусторонний рекламный блок из закаленного стекла толщиной 4 миллиметра.

Крыша остановок, по техзаданию, будет изготовлена из сотового прозрачного поликарбоната, также толщиной 6 миллиметров. На кровле должен быть предусмотрен лотковый желоб водостока.

Для пассажиров предусмотрена скамейка. Изготовлены павильоны должны быть в 2019 году, не ранее. По условиям конкурса, поставят все 6 конструкций в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта. Проведение аукциона намечено на 10 июня.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Александр II

    Александр II
    1 час назад

    "Изготовлены павильоны должны быть в 2019 году, не ранее." - шедевр)))

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