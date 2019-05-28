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Женщина заказала сумку через интернет, а получила дохлую рыбу в подарок

Женщина заказала сумку через интернет, а получила дохлую рыбу в подарок
Фото: Nikki Goodwin

В США женщина заказала через Boohoo сумку для дочери. От полученной посылки исходил неприятный запах. Когда дочь открыла подарок, то обнаружила дохлую рыбу в кожаном изделии.

Для пятнадцатилетней дочери Тайлы британка Никки Гудвин выбрала объемную кожаную сумку. «Она вернулась из школы и унесла посылку на второй этаж, а потом я услышала крик. Это был такой девчачий драматичный крик», – описала произошедшее Гудвин.

Оказалось, что внутри посылки лежала засохшая золотая рыбка размером в несколько дюймов, от которой шел неприятный запах.

Женщина почувствовала неприятный запах сразу, как только забрала посылку, но посчитала, что запах исходит из упаковки. О том, что внутри сумки может быть дохлая рыба, она никак не могла подумать.

Никки Гудвин опубликовала эту историю в Facebook. Через несколько часов представители компании Boohoo связались с пострадавшей и пообещали полностью вернуть деньги за товар.

Прошло более недели, но с женщиной на связь так и не вышли, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь

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