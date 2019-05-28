Благовещенка выхаживает семерых птенцов сорочат, выпавших из гнезда

У жительницы Благовещенска на попечении оказались семь птенцов сорочат. Малыши из-за непогоды выпали из гнезда, их подобрали неравнодушные люди и принесли на выкармливание благовещенке, организовавшей приют для пернатых.

Женщина занимается помощью птицам около шести лет, выкармливать птенцов ей приходится не впервые, но с ее слов, в этот раз задача сложнее, чем обычно, – птенцов оказалось семь, при том что кормить их надо много и часто.

«Семь птенцов – это очень много, у меня же не они одни, у меня еще много подопечных. Это тяжело. Я в прошлом году пятерых еле выкормила, а тут семь. Их кормить придется примерно два месяца, причем первые две недели кормежка каждый час, потом надо переходить на пятиразовое питание. А еды надо очень много, они прожорливы. Чтобы выкормить одного птенца сороки, надо более сотни яиц в месяц, несколько килограммов куриных субпродуктов, творога, моркови, не считая витаминов с кальцием. Родители до 10 тысяч личинок насекомых им выкармливают. У меня насекомых нет, поэтому я заменяю им белковую пищу – катаю им шарики их перечисленных продуктов и с пинцета кормлю», – рассказала благовещенка.

После того как птенцы окрепнут, женщина выпустит их на волю. С ее слов, подросшие птицы прекрасно адаптируются к окружающей среде и не успевают привыкнуть к человеку.

Помочь птенцам можно, позвонив горожанке по телефону: 8-961-956-88-57.