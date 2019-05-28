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В Шимановске задержаны сотрудники полиции, напавшие на мужчину

В Шимановске задержаны сотрудники полиции, напавшие на мужчину
Фото: pixabay.com

В Амурской области управление следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Как сообщало ИА «Амур.инфо», жительница Шимановска заявила о том, что трое мужчин, два из которых полицейские, избили ее мужа.

Также женщина рассказала, что мужа избивали в присутствии двух маленьких детей. Одному из них четыре года, другому год и три месяца. При этом, по словам заявительницы, один из нападающих угрожал ножом младшему ребенку.

По данным следствия, преступление произошло в субботу, 25 мая, в одном из домов по улице Первомайской в Шимановске. «Подозреваемые, являясь действующими сотрудниками межрайонного отдела МВД России "Шимановский", в квартире одного из домов по улице Первомайской совместно с третьим гражданином, не являющимся сотрудником правоохранительных органов, применили насилие в отношении местного жителя», – сообщает амурское следственное управление.

Во вторник, 28 мая при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Амурской области подозреваемых задержали. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подследственных меры пресечения в виде заключения под стражу. До решения этого вопроса задержанные будут помещены в изолятор временного содержания.

Не останется в стороне и третий участник нападения. Его действия получат правовую оценку в рамках действующего законодательства.

«Производство предварительного следствия по данному уголовному делу поручено отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия"», – прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области Алексей Лубинский.

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#закон #происшествия #Шимановск

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Комментарии
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  • человек закона

    человек закона
    1 час назад

    ИНТЕРЕСНО КАК ПРОВОДИТЬСЯ НАБОР В ПОЛИЦИЮ ПО БЛАТУ ЧТО ЛЬ ПОЛУЧИЛ КОРКУ И ГЕРОЙ ЗАКОНЫ ТЕБЕ НЕ ПИСАНЫ ДА ЕЩЕ ПРИСЯГУ ДАВАЛИ СЛУЖИТЬ ЗАКОНУ СЛУЖИТЬ НАРОДУ ЧЕЛОВЕК НАНЕСЛИ ПОБОИ

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