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28мая
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Новые правила медицинского страхования вступили в силу в России

Новые правила медицинского страхования вступили в силу в России
Фото: Амур.инфо

В работе российских поликлиник будет усилено профилактическое направление. 28 мая в стране вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Приказ Министерства здравоохранения размещен на портале правовой информации.

В ближайшие два года в России будут проведены диспансеризация и профилактический осмотр, которые позволят установить базовый уровень здоровья граждан. По результатам обследования для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Если у кого-то во время диспансеризации выявят хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля врача, человека поместят под диспансерное наблюдение. Новые правила предусматривают, что обследовать таких пациентов будут регулярно, раз-два в год или чаще. О необходимости пройти повторное обследование будут напоминать работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС.

В соответствии с новыми правилами страховые компании должны работать с обращениями и жалобами граждан, помогать им в случае возникновения спорных ситуаций. При возникновении у пациента сомнений в качестве проведенного обследования и лечения страховые представители могут назначить экспертизу полученного лечения.

Минздрав предлагает передать контроль за эффективностью деятельности медицинских страховщиков Федеральному фонду обязательного медстрахования. Согласно разработанному министерством законопроекту, фонд сможет оценивать качественные показатели компаний, в числе которых не только объем жалоб на страховщиков, но и смертность среди застрахованных по ОМС граждан, сообщает «Коммерсант».

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#закон #здоровье

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    7 минут назад

    ...О необходимости пройти повторное обследование будут напоминать работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС.

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    Не смешите! На приём то попасть проблематично, а если каким то чудом попадёшь, то помощи никакой, да ещё и нахамят, как в ж. д. поликлинике у невролога. В травматологии городской больницы отказывают в экстренной помощи по причине, что больной проживает в другом месте, или его медкарта находится в поликлинике ж.д.

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