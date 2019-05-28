В Хабаровске эвакуировали аэропорт после сообщений о минировании

В Хабаровске 28 мая в аэропорту пришлось эвакуировать посетителей терминала внутренних линий после сообщения о «минировании». Пассажиров рейса, прибывшего в это время из Москвы направили через международный терминал.

«Поступил звонок о минировании. Пассажиры были эвакуированы. В это время шел на прием рейс авиакомпании "Россия", его направили через международный терминал, пассажиров, и груз через него выпустили. Сейчас в аэропорту работают взрывотехники», – рассказал представитель аэропорта РИА Новости.

Подобный инцидент произошел и в Южно-Сахалинске. Там из-за лжеминирования пришлось эвакуироваться посетителям вокзала и аэропорта. Кроме того, СМИ сообщают о том, что анонимный звонок о минировании поступил в аэропорт Владивостока. Из-за этого территорию частично оцепили. Движение автомобильного транспорта на привокзальной площади временно ограничили. На Камчатке 28 мая также провели эвакуацию из здания аэропорта.

В Иркутске аэропорт и четыре торговых центра проверяли на наличие взрывных устройств вечером 27 мая. В этот же день в Благовещенске людей эвакуировали из торговых центров. Сведения о взрывных устройствах не подтвердились.