Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:04 0

В Хабаровске эвакуировали аэропорт после сообщений о минировании

В Хабаровске эвакуировали аэропорт после сообщений о минировании
Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

В Хабаровске 28 мая в аэропорту пришлось эвакуировать посетителей терминала внутренних линий после сообщения о «минировании». Пассажиров рейса, прибывшего в это время из Москвы направили через международный терминал.

«Поступил звонок о минировании. Пассажиры были эвакуированы. В это время шел на прием рейс авиакомпании "Россия", его направили через международный терминал, пассажиров, и груз через него выпустили. Сейчас в аэропорту работают взрывотехники», – рассказал представитель аэропорта РИА Новости.

Подобный инцидент произошел и в Южно-Сахалинске. Там из-за лжеминирования пришлось эвакуироваться посетителям вокзала и аэропорта. Кроме того, СМИ сообщают о том, что анонимный звонок о минировании поступил в аэропорт Владивостока. Из-за этого территорию частично оцепили. Движение автомобильного транспорта на привокзальной площади временно ограничили. На Камчатке 28 мая также провели эвакуацию из здания аэропорта.

В Иркутске аэропорт и четыре торговых центра проверяли на наличие взрывных устройств вечером 27 мая. В этот же день в Благовещенске людей эвакуировали из торговых центров. Сведения о взрывных устройствах не подтвердились.

Просмотров всего: 488

#МЧС #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В Благовещенске машина сбила ребенка-велосипедиста

Происшествия 1

В Благовещенске командир ОМОН спас похищенного мужчину
В России и мире

В Приморье перевернулся автобус с туристами из Китая
Общество 1

ГСТК Благовещенска закупает новые остановочные павильоны
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь