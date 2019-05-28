Не делает селфи: в Якутии мэр заставил КВНщика публично извиниться за шутки в свой адрес

Мэр одного из якутских городов – Вилюйска – не оценил шутку местного КВНщика и подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он попросил взыскать с ответчика 100 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. Компромиссом стало извинение, которое обидевший мэра сделал публично.

Видео извинения с пояснениями выложил проект News.Ykt.Ru. Указано, что извинения приносит Николай Харлампьев. Шутка в адрес мэра прозвучала на местном новогоднем представлении 10 января текущего года. В номере упоминался мэр Вилюйска Ньургустан Афанасьев, была использована его фотография.

Глава города шутку не оценил и подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он просил взыскать с ответчика 100 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. В итоге стороны пошли на мировую. Градоначальник отказался от искового требования в обмен на публичное извинение.

По информации журналистов, по случаю публичного раскаяния 24 мая было организовано специальное мероприятие.

«Официально хочу заявить, что во время нашего выступления не были использованы какие-либо юмористические стили ненормативной лексики, то есть не было похабщины или так называемого черного юмора. Тем не менее по итогам заседания суда я должен в присутствии жителей публично выступая, признать информацию порочащей честь и достоинство Афанасьева Ньургустана Владимировича, признать незаконным использование его фотографии и имени. (…) В этой связи я повторюсь, что по определению суда признаю, что использовал его фотографии и его имя без его согласия. Публично опровергаю сведения, распространенные мною 10 января в центре досуга, такие как: Афанасьев Ньургустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам и в нашем городе нет много собак», – такими словами заканчивается текст извинения Николая Харлампьева.

Кроме того, он должен возместить обиженному мэру сумму госпошлины за судебные разбирательства.

Получить комментарий самого мэра журналистам не удалось.

Харлампьев ситуацию прокомментировал. «Несмотря на этот факт, я готов помогать администрации города. Я – как общественник, Ньургустан Владимирович – как градоначальник преследуем одну цель — чтобы наш город процветал и развивался», – заявил он.