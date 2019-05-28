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Центр Благовещенска хотят избавить от деревянных домов

Центр Благовещенска хотят избавить от деревянных домов
Фото: Амур.инфо

Министр строительства и архитектуры Амурской области Игорь Карзунин рассказал о перспективах внедрения в регионе программы «Реновация». Ожидается, что земельные участки, на которых расположены старые деревянные дома, будут изымать для нужд субъекта Федерации и предоставлять застройщикам. На каких именно условиях, пока не сообщается.

Центральную часть Благовещенска ждет реновация. Как пояснили в амурском минстрое, чтобы избавить областную столицу от ветхих деревянных домов, необходимо разработать местную нормативную базу.

«Мы сейчас прорабатываем все постановления, смотрим практику Московской области и других регионов, как нам центр города избавить от ветхого жилья, в части некрасивых деревянных строений. Чтобы мы застраивали не окраины, микрорайоны. Туда мы ведем большой протяженности сети. Чтобы дошло тепло, нужно определенные насосные станции строить, они тоже дорого строят. (…) У нас весь город находится в тех постройках, которые в принципе мы хотим на законодательной базе заменить на нормальные красивые строения», – отметил министр строительства и архитектуры Игорь Карзунин.

Сейчас застройщики самостоятельно выкупают земельные участки у собственников старых домов в частном секторе. От этой практики в регионе хотят отказаться.

«Та практика, которая сейчас ведется, индивидуальный договор, мы не можем ей следовать, мы хотим поставить это на законодательный уровень. Люди все разные, у всех разные мнения. А город от этого не меняется. Сейчас это приводит к чему? Застройщик своими силами с кем-то договаривается, каким-то образом он выкупил минимальную площадь, достаточную для застройки дома, и вот как у него сложился этот земельный участок, так он и построил дом. Боком, наискось, под углом, не важно.

Собственники деревянных строений, индивидуальных домов, они уже понимают, что раз построился дом, у них уже условия другие. Дальше – другой выкупает, так же криво ставит. И в итоге можем получить квартал, застроенный по-разному. Не отслеживаются архитектурно-планировочные решения, ничего не просматривается. Мы хотим этот момент упорядочить», – пояснил министр.

Программа «Реновация» будет предусматривать изъятие имущества для нужд субъекта. На каких условиях, пока не уточняется.

«Мы хотим разработать положения, и для нужд субъекта Федерации эти участки изымать на каких-то выгодных условиях для всех, разумных, и предоставлять инвесторам. От них требовать проект планировки застройки, то есть мы должны контролировать, кто что хочет в центре города построить. Для этого мы создадим со своей стороны условия в части земли, там же уже есть сети, ничего не нужно будет тянуть. Такая большая работа планируется», – рассказал глава министерства.

Фото: Амур.инфо

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#ЖКХ #областная власть #строительство

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Комментарии
Показать все (52) Обсудить на форуме
  • литер 2

    литер 2
    2 часа назад

    хорошая идея, которую нужно было воплотить в жизнь лет 20 назад. город выглядел бы по другому. районы в одном архитектурном стиле с магазинами, поликлиниками и школами.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Офигеть инициатива, отбирать домики у бедных, чтоб отдавать землю богатым. Для нужд суб'екта, нормально придумано, какие нужды суб'екту отдавать землю застройщикам?

    И что мешает прописать определенные требования для застройщика, дабы они вкривь и вкось те дома не ставили? Требования к площади земельного участка определенные, если меньше площадь, фиг тебе разрешение на строительство, если вкривь ставишь дом, фиг тебе разрешение, нет проекта, не соответствует представлениям администрации города о красоте, фиг тебе а не разрешение.

    А как быть с теми домами частными в центре города, которые ни разу не деревянные, двухэтажные такие, коттеджами зовутся, их тоже сносить для нужд суб'екта?

  • Мудрый28

    Мудрый28
    2 часа назад

    Сначала проведите работу следующего плана.

    в 2016 году в ФЗ-73 об охране культурного наследия появились защитные зоны от памятников культурного наследия 100м в городе в границах этой зоны ничего строить нельзя. Мера эта была введена для того чтобы каждый муниципалитет разрабатывал проект охранной зоны памятника самостоятельно с инспекцией по охране культурного наследия. НО город наш этого не делает, отчасти и строят вкривь и вкось чтобы это обойти. Санитарно защитные зоны опять же установленные по нормативам, но не соответствуют каждой конкретной ситуации. Зато отжать у кого то это с радостью

  • Мудрый28

    Мудрый28
    2 часа назад

    все требования для застройщиков сформированы. просто они жадные и не хотят выкупать нужное кол-во земли.. и комиссии принимают такие дома криво построенные, сами же инициаторы этих дебильных инициатив

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    2 часа назад

    Что за такие нужды, чтобы забирать участки? Строительство стратегически важных объектов для субъекта или на выгодных условиях за откаты отдавать застройщикам жилых домов?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Идея то хорошая, но будет сделана через задницу.

    Вместо архитектурных решений, сети дорог, парковок, зеленых зон, спортивных и культурных объектов.... всё поделят между застройщиками и нагородят сплошняком высоток-курятников

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Угу, а людей отселят на Тайвань...

  • Мудрый28

    Мудрый28
    2 часа назад

    это уже крышевание застройщиков называется!!! я понимаю изъять землю для строительства моста или другого стратегического объекта, который в силу многих факторов нельзя например построить в другом месте. Но отнять у одних причем повально без разбора, чтобы заработали другие это уже слишком! и нет ничего страшного, что застройщики договариваются с владельцами участков. у нас рыночные отношения один продает другой покупает. Нужно при выдачи разрешения на строительство застройщикам внимательно смотреть, что и как они строят- не нравится что то администрации не давайте разрешение. а то получается виноваты владельцы деревяшек, что застройщики криво строят. отсутствие логики. министр в отставку идет, инициатива гнилая и как то ложится болт на статью 35 конституции РФ. Ведь почитайте внимательно слова министра - основной мотив там такой нам влом строить сети и инфраструктуру в новых микрорайонах, а понастроят снова косых уродливых курятников

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    Горожанка дело говорит. Застройка необходима квартальная. По примеру микрорайонов московских с полной инфраструктурой. От магазина до бассейна. С подтверждением финансовой возможности застройки без долевого участия. А кто не может, пусть строит жильё на пустырях, их между Благовещенском и Белогорьем полно

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    "Собрать все вместе, да и сжечь" ( с. Грибоедов "Горе от ума", 200 лет назад, между прочим..,)

  • Мудрый28

    Мудрый28
    2 часа назад

    Блин наслушался министр умных слов типа реновация.. Не надо путать теплое с мягким. Реновация в МОскве это переселение из пятиэтажного курятника, в двадцатиэтажный курятник причем примерно в том же районе. А тут хотят отнять землю на которой помимо жилья у человека находится гараж огород, асфальтированные подьезд к участку, а также центральные коммуникации..

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    интересно, увеличится количество пожаров (ну, чисто случайно) в деревянных домах центральной части города или нет?

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Кстати, в Москве, по программе реновации, сначала строят новые дома в том же районе, куда отселяют жителей, а потом уже сносят старые дома.

  • Мудрый28

    Мудрый28
    2 часа назад

    nerro

    интересно, увеличится количество пожаров (ну, чисто случайно) в деревянных домах центральной части города или нет?



    если земля в собственности вообще на пожар пофиг

  • Мудрый28

    Мудрый28
    2 часа назад

    литер 2

    хорошая идея, которую нужно было воплотить в жизнь лет 20 назад. город выглядел бы по другому. районы в одном архитектурном стиле с магазинами, поликлиниками и школами.



    согласен сейчас уже поздно суетиться город застроен криво.

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    2 часа назад

    А в далекое путешествие не пойти ли им???

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    2 часа назад

    Сцуко, задолбали уже. Во всём людей ущемляют, так теперь еще и землю, на которой я живу, отбирать?! А где критерии "некрасивости" строений, а? Кто-то резные элементы готов постоянно фотографировать, а для кого-то этот дом - страшный? А человек останется ни с чем. Сейчас иная система выкупа земли и дома под строительство, нежели когда-то. А если введут это "норму", то человек вынужден будет жить в комнате в общаге взамен своего частного дома с огородом и возможностью детям гулять во дворе у себя, не боясь за прохожих и бездомных собак.

  • Викча

    Викча
    2 часа назад

    Квартал Шевченко- Пролетарская, 400 тыщ за сотку предлагают..те, кто отказался, а таких оказалась половина,просто обстроят и все, ни кто ни кого не спрашивает. И как только застройщикам удается получать разрешение, строить по середине квартала с деревянными домами 11 этажный дом...Россия епта

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    2 часа назад

    Предлагаю таких деятелей как игореша переселять в Воркуту в деревяшку.

  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    V.M.

    "Собрать все вместе, да и сжечь" ( с. Грибоедов "Горе от ума", 200 лет назад, между прочим..,)



    я тут вспомнил министра Лаврова "Дебилы, бл..."

  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    Викча

    Квартал Шевченко- Пролетарская, 400 тыщ за сотку предлагают..те, кто отказался, а таких оказалась половина,просто обстроят и все, ни кто ни кого не спрашивает. И как только застройщикам удается получать разрешение, строить по середине квартала с деревянными домами 11 этажный дом...Россия епта



    ну вот и чего мешало застройщику накинуть по 100-150 тысяч за сотку, на стоимость квадрата это бы не сильно повлияло и люди бы сами уехали. а застройщики бы не ломали голову как им втиснуться. Просто жадность и тупость никак не победить. Опять же за квартиру с хорошим двором наличием нормальной парковки и дет площадки покупатель может и чуть больше заплатить.

  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    Sheldon Cooper

    Предлагаю таких деятелей как игореша переселять в Воркуту в деревяшку.



    я посмотрел послужной список этого деятеля.а что так можно было побыть директором кучи конторок с уставником в 10 тысяч рублей и невнятными оборотами, а потом раз и в министры.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Антон Патоков

    Горожанка дело говорит. Застройка необходима квартальная. По примеру микрорайонов московских с полной инфраструктурой. От магазина до бассейна. С подтверждением финансовой возможности застройки без долевого участия. А кто не может, пусть строит жильё на пустырях, их между Благовещенском и Белогорьем полно



    Вам как пример микрорайон - тут не было деревянных домов строй как душа лежит, а в итоге где "микрорайоны с полной инфраструктурой, от магазина до бассейна"? Следовательно дело не с красоте, а скорее всего узаконенная скупка земель в центре города по бросовым ценам.

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 час назад

    Наконец-то город станет на город похож

  • Ser_86

    Ser_86
    1 час назад

    Хорошее дело. А то не город а деревня какая-то.

    В ту же кассу, нужно снести кхерам гостиницу Азия. Одно из самых омерзительных зданий в городе!

  • invv

    invv
    1 час назад

    Собственно в Москве тоже далеко не все жители хрущевок довольны этой прости господи реновацией. А как это сделают у нас, даже страшно представить. Как бы разом весь центр города "случайно" не сгорел.

  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    ЗК РФ Статья 49. Основания изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд

    (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ)



    Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанным с:

    1) выполнением международных договоров Российской Федерации;

    2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объектов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов:

    объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения;

    объекты использования атомной энергии;

    объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации;

    объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

    объекты, обеспечивающие космическую деятельность;

    линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий;

    объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения;

    автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

    3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами.

    В этом законе есть словосочетание в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ. и нигде не написано для нужд жилищного строительства.

  • Пришлый

    Пришлый
    1 час назад

    Мудрый28

    Викча

    Квартал Шевченко- Пролетарская, 400 тыщ за сотку предлагают..те, кто отказался, а таких оказалась половина,просто обстроят и все, ни кто ни кого не спрашивает. И как только застройщикам удается получать разрешение, строить по середине квартала с деревянными домами 11 этажный дом...Россия епта



    ну вот и чего мешало застройщику накинуть по 100-150 тысяч за сотку, на стоимость квадрата это бы не сильно повлияло и люди бы сами уехали. а застройщики бы не ломали голову как им втиснуться. Просто жадность и тупость никак не победить. Опять же за квартиру с хорошим двором наличием нормальной парковки и дет площадки покупатель может и чуть больше заплатить.



    сегодня он накинет 100 косых, а завтра вся округа поднимет цены до 500 тысяч за сотку и так до бесконечности, кому это надо? Вообще ценник за землю просто сумасшедший. Но, естественно муниципалитет не должен вмешиваться в сугубо коммерческие проекты, одно дело городская администрация выкупала бы землю для нужд переселенцев и совсем другое - вмешательство в рыночные механизмы ценообразования на стороне застройщика.

  • invv

    invv
    1 час назад

    А вот все эти случаи и подведут под п.3 - иные основания. Ну очень захотелось кому-то на этом месте домик построить. Чем не основание, особенно если оно подкреплено соответствующей суммой.

  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    и вот еще про программу реновации в москве https://www.mos.ru/otvet-stroitelstvo/itogi-golosovaniya-zhitelej-po-proektu-programmy-renovacii/ там предусмотрено голосование включать или не включать в программу дом

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Очередной прохиндей хочет срубить баблишка..Сразу видно что у него МАПовское образование(то есть никакое)Кто же тебе дурилка картонная позволит конституцию РФ изменить???)))))))))))

  • nerro

    nerro
    1 час назад



    Программа «Реновация» будет предусматривать изъятие имущества для нужд субъекта. На каких условиях, пока не уточняется.



    А субъектом будет нужный застройщик?

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад



    Принять решение- это подвиг, а потом через ж.пу все будет, как с мусором для частных домов.Превратили в помойку улицы.

  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    Пришлый

    Мудрый28

    Викча

    Квартал Шевченко- Пролетарская, 400 тыщ за сотку предлагают..те, кто отказался, а таких оказалась половина,просто обстроят и все, ни кто ни кого не спрашивает. И как только застройщикам удается получать разрешение, строить по середине квартала с деревянными домами 11 этажный дом...Россия епта



    ну вот и чего мешало застройщику накинуть по 100-150 тысяч за сотку, на стоимость квадрата это бы не сильно повлияло и люди бы сами уехали. а застройщики бы не ломали голову как им втиснуться. Просто жадность и тупость никак не победить. Опять же за квартиру с хорошим двором наличием нормальной парковки и дет площадки покупатель может и чуть больше заплатить.



    сегодня он накинет 100 косых, а завтра вся округа поднимет цены до 500 тысяч за сотку и так до бесконечности, кому это надо? Вообще ценник за землю просто сумасшедший. Но, естественно муниципалитет не должен вмешиваться в сугубо коммерческие проекты, одно дело городская администрация выкупала бы землю для нужд переселенцев и совсем другое - вмешательство в рыночные механизмы ценообразования на стороне застройщика.



    согласен округа может и поднимет цену, но как только по этой цене перестанут покупать вот тут и найдется баланс цены. Согласны? ценник нормальный в принципе, если посчитать стоимость подвода коммуникаций и дорог к неосвоенному пустырю. опять же пустырь надо комплексно осваивать а это много денег сразу, а здесь можно точечную застройку вести, без адских вложений.. Это все экономика и расчеты.. я конечно понимаю, что владельцы деревях так не разложат, но инстинктивно это понимают

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    пусть выкупают по кадастровой стоимости. один кв метр на тайване под гаражом в 439 квартале стоит 10 тысяч. в городе должен раз в пять дороже

  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    invv

    А вот все эти случаи и подведут под п.3 - иные основания. Ну очень захотелось кому-то на этом месте домик построить. Чем не основание, особенно если оно подкреплено соответствующей суммой.



    если найдете в федеральных законах основания для жилищного строительства, я готов дальше с Вами обсудить.. а притягивание за уши федеральных законов ( заметьте не местных) для реализации коммерческого проекта по строительству очередного курятника может закончится так "срока огромные, этап на север..."

  • Мудрый28

    Мудрый28
    59 минут назад

    tankist btb

    пусть выкупают по кадастровой стоимости. один кв метр на тайване под гаражом в 439 квартале стоит 10 тысяч. в городе должен раз в пять дороже



    в городе в центре кадастровая от 500 косых до лимона двести за сотку. так это земля.. а на ней как правило еще какие то постройки, они тоже имеют какую никакую стоимость. и тут еще вопрос каким методом это оценивать затратным ( на возведение подобного) или сравнительным ( найти такую же халупу продающуюся в таком же примерно районе)

  • chilly

    chilly
    58 минут назад

    Чем 20-этажный человейник красивее деревянного дома? А... Это из серии "Смотрю, вспоминаю, сколько мне отстегнул застройщик и душа поёт от чувства прекрасного!"

  • nerro

    nerro
    53 минуты назад

    Tina22

    Принять решение- это подвиг, а потом через ж.пу все будет, как с мусором для частных домов.Превратили в помойку улицы.



    вот ещё одна причина изничтожить частный сектор, подумали власти. )

  • Vika-Ira

    Vika-Ira
    48 минут назад

    Хорошо,если вообще дадут что-то...а то сожгут, нахрен, чтоб не выЕЕЕЕ.....народ уже ко всему привыкший..от правительства хорошего нечего ждать..

  • тт

    тт
    43 минуты назад

    Вот тебе сцука и собственность. Филькина грамота. Хочу требую с тебя налоги, хочу просто забираю себе. И неипет.

  • лиля

    лиля
    32 минуты назад

    Нет , давайте развалюхи в центре города иметь. А потом орать какой у нас город некрасивый. По улице 50 лет Октября одни дворцы стоят деревянные , очень украшают город.

  • Тоха028

    Тоха028
    32 минуты назад

    давно пора от этого хлама избавлятся. не, ну по совести канеш, без перегибов

  • Мудрый28

    Мудрый28
    31 минута назад

    А вообще мне кажется это каким то информационным вбросом и желанием министра попиариться и вот почему

    1. крепкой законодательной базы для подобной программы нет. даже в Москве при переселении по программе Реновации проводилось голосование среди жильцов расселяемых домов и оно было в приоритете при принятии решения о включении в программу, если отмолчались то там было голосование по теме Активны гражданин. Без желания насильно переселить вразрез Конституции и федеральных законов это уж слишком.

    2. Опять же есть механизм изъятия земель.. Это оценка и выкуп. А где у нашего субъекта или муниципалитета денежки на эти мероприятия? весь центр скупить не удастся. и пока эта тягомотина. другие ( не причастные к этой идее) застройщики точно так же будут договариваться с владельцами участков и покупать их и строиться - ведь они тоже хотят строить в центре.

    3. застройщикам эта тема может ничего не дать поскольку землю просто так передать застройщику нельзя а можно предоставить в аренду под застройку путем аукциона, и вот тут цена может взлететь даже выше чем договориться напрямую.

    Пиар еще заключается в том что глава Минстроя Мень год назад уже прокинул идею о РЕновации в крупных городах типа Питера, Екатеринбурга, Новосибирска, и наш решил быть в тренде - медиарейтинг, показатель цитируемости и прочая шелуха

    так что этот ход кривой со всех сторон. скандал с отъемом земли, построят все равно криво косо некрасиво, жилье все равно будет дорогим.

  • лиля

    лиля
    30 минут назад

    Я бы вообще штрафовала за такие заборы и дома какие у нас у деревяшек в центре.

  • Мудрый28

    Мудрый28
    30 минут назад

    лиля

    Нет , давайте развалюхи в центре города иметь. А потом орать какой у нас город некрасивый. По улице 50 лет Октября одни дворцы стоят деревянные , очень украшают город.



    там есть проблемы с коммуникациями. если бы их не было все давно скупили бы уже и построили

  • Мира

    Мира
    22 минуты назад

    Я думаю, что сейчас пересмотрят кадастровую стоимость земли и как бахнут налогами за землю. И палить не надо будет. Налоги сделают не подъемные для народа.

  • Мудрый28

    Мудрый28
    9 минут назад

    Мира

    Я думаю, что сейчас пересмотрят кадастровую стоимость земли и как бахнут налогами за землю. И палить не надо будет. Налоги сделают не подъемные для народа.



    что значит пересмотрят кадастровую стоимость? у налогов тоже граница есть верхняя. причем у земель для жилья она маленькая. и если бахнут налоги то бахнут для всего города и тогда министра, гор думу и мэра вместе с креслами и инициативами будут гнать ссаными тряпками из теплых кабинетов и те кто против реновации и те кто за, и тем кому вообще н@cр@ть на реновацию

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    8 минут назад

    лиляЯ бы вообще штрафовала за такие заборы и дома какие у нас у деревяшек в центре.


    Родственница сказочного?

  • Мудрый28

    Мудрый28
    3 минуты назад

    походу надо самому идти в министры, чую загибается все! ))

  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 минуты назад

    На Воронкова-Тепличной на пустыре строили, чет не особо архитектурной красотой и удобством расположения дома отличаются, во где вкривь и вкось дома стоят, про узкие дворы и отсутствие парковки вообще молчу.

    В Чигирях тоже архитектурные ансамбли загляденье.

    Да и Тайвань тоже красотой не блещет, так где же гарантия, что застройщики в центре города проявят свой утонченный изысканный вкус и построят тут дома красоты неземной?

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    25 секунд назад

    В нашем Мордоре если власть запилила какую-то новую программу, жди грабежей простых людей.

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