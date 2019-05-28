Центр Благовещенска хотят избавить от деревянных домов

Фото: Амур.инфо

Министр строительства и архитектуры Амурской области Игорь Карзунин рассказал о перспективах внедрения в регионе программы «Реновация». Ожидается, что земельные участки, на которых расположены старые деревянные дома, будут изымать для нужд субъекта Федерации и предоставлять застройщикам. На каких именно условиях, пока не сообщается.

Центральную часть Благовещенска ждет реновация. Как пояснили в амурском минстрое, чтобы избавить областную столицу от ветхих деревянных домов, необходимо разработать местную нормативную базу.

«Мы сейчас прорабатываем все постановления, смотрим практику Московской области и других регионов, как нам центр города избавить от ветхого жилья, в части некрасивых деревянных строений. Чтобы мы застраивали не окраины, микрорайоны. Туда мы ведем большой протяженности сети. Чтобы дошло тепло, нужно определенные насосные станции строить, они тоже дорого строят. (…) У нас весь город находится в тех постройках, которые в принципе мы хотим на законодательной базе заменить на нормальные красивые строения», – отметил министр строительства и архитектуры Игорь Карзунин.

Сейчас застройщики самостоятельно выкупают земельные участки у собственников старых домов в частном секторе. От этой практики в регионе хотят отказаться.

«Та практика, которая сейчас ведется, индивидуальный договор, мы не можем ей следовать, мы хотим поставить это на законодательный уровень. Люди все разные, у всех разные мнения. А город от этого не меняется. Сейчас это приводит к чему? Застройщик своими силами с кем-то договаривается, каким-то образом он выкупил минимальную площадь, достаточную для застройки дома, и вот как у него сложился этот земельный участок, так он и построил дом. Боком, наискось, под углом, не важно.

Собственники деревянных строений, индивидуальных домов, они уже понимают, что раз построился дом, у них уже условия другие. Дальше – другой выкупает, так же криво ставит. И в итоге можем получить квартал, застроенный по-разному. Не отслеживаются архитектурно-планировочные решения, ничего не просматривается. Мы хотим этот момент упорядочить», – пояснил министр.

Программа «Реновация» будет предусматривать изъятие имущества для нужд субъекта. На каких условиях, пока не уточняется.

«Мы хотим разработать положения, и для нужд субъекта Федерации эти участки изымать на каких-то выгодных условиях для всех, разумных, и предоставлять инвесторам. От них требовать проект планировки застройки, то есть мы должны контролировать, кто что хочет в центре города построить. Для этого мы создадим со своей стороны условия в части земли, там же уже есть сети, ничего не нужно будет тянуть. Такая большая работа планируется», – рассказал глава министерства.

Фото: Амур.инфо