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В Белогорском районе в ДТП пострадали три человека

В Белогорском районе в ДТП пострадали три человека
Фото: www.instagram.com

В Белогорском районе Амурской области три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. В понедельник, 27 мая, Toyota Corolla Fielder съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Всего за минувшие сутки в Амурской области в четырех дорожно-транспортных происшествиях пострадали шесть человек. В Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрированы 19 ДТП с материальным ущербом.

На территории региона пресечено 501 нарушение правил дорожного движения. В 20 случаях водители управляли транспортом, находясь в состоянии опьянения. 35 водителей превысили установленную скорость движения, 23 пешехода пренебрегли соблюдением ПДД. Кроме этого, четыре водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством с тонированными стеклами.

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#ДТП

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