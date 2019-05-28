В Благовещенске парень в костюме панды боялся, что его не обнимут (видео)

Фото: кадр видео

Творческие жители Благовещенска организовали на набережной города необычное действо. Они предложили случайным прохожим обнять парня в костюме панды. В руках молодой человек держал плакат «Обними меня». Происходящее снимали на видео.

«Очень долго снимали начало, то мимо пройдут, то еще обзовут (страшная худая панда), думал, уже и не снимем! Но тут люди, особенно дети, начали ко мне подбегать, фоткаться и обниматься! В тот момент уже и мне было очень приятно», – поделился в Инстаграме главный герой ролика.

Видео в Инстаграме собрало более 10 тысяч просмотров. «Побольше бы таких панд в каждом городе», – отмечают пользователи.