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В Благовещенске парень в костюме панды боялся, что его не обнимут (видео)

В Благовещенске парень в костюме панды боялся, что его не обнимут (видео)
Фото: кадр видео

Творческие жители Благовещенска организовали на набережной города необычное действо. Они предложили случайным прохожим обнять парня в костюме панды. В руках молодой человек держал плакат «Обними меня». Происходящее снимали на видео.

«Очень долго снимали начало, то мимо пройдут, то еще обзовут (страшная худая панда), думал, уже и не снимем! Но тут люди, особенно дети, начали ко мне подбегать, фоткаться и обниматься! В тот момент уже и мне было очень приятно», – поделился в Инстаграме главный герой ролика.

Видео в Инстаграме собрало более 10 тысяч просмотров. «Побольше бы таких панд в каждом городе», – отмечают пользователи.

Просмотров всего: 1253

#жизнь

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Так то да, худая какая то панда. Так что не обзывались, а факт констатировали.

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