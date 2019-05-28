В Амурской области безработица увеличилась за счет предпенсионеров

В Амурской области в ходе Правительственного часа обсудят проблему растущей безработицы в регионе. С начала текущего года в регионе стало на тысячу безработных больше. По состоянию на конец апреля 2019-го в Приамурье 10 825 человек ищут работу.

Уровень регистрируемой безработицы увеличился с 2,4 % на конец декабря 2018 года до 2,7 % от численности рабочей силы на конец апреля 2019 года. По информации управления центра занятости, это вызвано в основном массовым обращением в службу занятости граждан предпенсионного возраста.

При этом в Амурской области продолжают бороться с безработицей. Служба занятости привлекает вакансии. По состоянию на конец апреля текущего года количество вакансий, заявленных работодателями в центры занятости, составило 59 000 единиц. Большая часть их них – 79 % – составляют рабочие профессии.

В 2019 году трудоустроены 30 % граждан, более 600 человек принимают участие во временных работах, 182 человека проходят профессиональное обучение. Среди них 151 безработный, 22 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и девять пенсионеров, желающих работать.

Что касается тех, кому скоро на пенсию, то учатся и они. В настоящее время профессиональное обучение проходят 114 предпенсионеров. Из них всего один человек работает, остальные обратились в службу занятости. Обучение проходит по следующим профессиям: водитель, охранник, кочегар котельной, экскаваторщик, повар, лаборант по физико-механическим испытаниям, слесарь по сборке металлоконструкций, оператор заправки.

За год в центре занятости планируют обучить не менее 287 предпенсионеров. Не менее 85 % из них должны сохранить трудовую занятость. На обучение граждан предпенсионного возраста ежегодно планируют направлять 22,2 миллиона рублей.

С начала текущего года в службу занятости обратились также 364 инвалида. Более 26 % граждан этой категории нашли работу.

До конца года рост этого показателя не прогнозируется: количество людей без работы останется в пределах 11 000 человек. На их финансовую поддержку в федеральном бюджете запланирована сумма 691,5 миллиона рублей, сообщает Законодательное собрание Амурской области.