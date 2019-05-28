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сегодня, 13:28 6

В Амурской области безработица увеличилась за счет предпенсионеров

В Амурской области безработица увеличилась за счет предпенсионеров
Фото: pixabay.com

В Амурской области в ходе Правительственного часа обсудят проблему растущей безработицы в регионе. С начала текущего года в регионе стало на тысячу безработных больше. По состоянию на конец апреля 2019-го в Приамурье 10 825 человек ищут работу.

Уровень регистрируемой безработицы увеличился с 2,4 % на конец декабря 2018 года до 2,7 % от численности рабочей силы на конец апреля 2019 года. По информации управления центра занятости, это вызвано в основном массовым обращением в службу занятости граждан предпенсионного возраста.

При этом в Амурской области продолжают бороться с безработицей. Служба занятости привлекает вакансии. По состоянию на конец апреля текущего года количество вакансий, заявленных работодателями в центры занятости, составило 59 000 единиц. Большая часть их них – 79 % – составляют рабочие профессии.

В 2019 году трудоустроены 30 % граждан, более 600 человек принимают участие во временных работах, 182 человека проходят профессиональное обучение. Среди них 151 безработный, 22 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и девять пенсионеров, желающих работать.

Что касается тех, кому скоро на пенсию, то учатся и они. В настоящее время профессиональное обучение проходят 114 предпенсионеров. Из них всего один человек работает, остальные обратились в службу занятости. Обучение проходит по следующим профессиям: водитель, охранник, кочегар котельной, экскаваторщик, повар, лаборант по физико-механическим испытаниям, слесарь по сборке металлоконструкций, оператор заправки.

За год в центре занятости планируют обучить не менее 287 предпенсионеров. Не менее 85 % из них должны сохранить трудовую занятость. На обучение граждан предпенсионного возраста ежегодно планируют направлять 22,2 миллиона рублей.

С начала текущего года в службу занятости обратились также 364 инвалида. Более 26 % граждан этой категории нашли работу.

До конца года рост этого показателя не прогнозируется: количество людей без работы останется в пределах 11 000 человек. На их финансовую поддержку в федеральном бюджете запланирована сумма 691,5 миллиона рублей, сообщает Законодательное собрание Амурской области.

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#заксобрание #работа

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Комментарии
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  • человек закона

    человек закона
    3 часа назад

    эта тот панда год на зад который рада вал детвору креативно продумано

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    "...По информации управления центра занятости, это вызвано в основном массовым обращением в службу занятости граждан предпенсионного возраста..." Ну, как так то? А как же "страшилки" по поводу увольнения людей предпенсионного возраста, и по случаю отказа им в трудоустройстве (при обращении)?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    И кто бы мог подумать?

    Столько рабочих вакансий - каменщики, бетонщики, грузчики....

    А эти предпенсионеры носы воротят.

    Не хочут физической работой на свежем воздухе заниматься.

    Только ноют по поводу хондрозов, почек, печени, сердечка... готовы любые деньги на лекарства тратить, лишь бы не работать.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    "Никогда не было и вот опять?!" (с)

    фух.... давно хотела это сказать

  • arahna

    arahna
    1 час назад

    Путин же сказал, ввести уголовную ответственность за неустройство новых пенсионеров, где посадки?

  • invv

    invv
    1 час назад

    Очень подходящие вакансии для 60-летних: грузчики, каменщики... И переучивать на эти специальности - это деньги на ветер.

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