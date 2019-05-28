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сегодня, 13:18 15

ФАС возбудила дело из-за рекламы с фразой «Даю всем» в Чигирях

ФАС возбудила дело из-за рекламы с фразой «Даю всем» в Чигирях

В селе Чигири Благовещенского района была замечена неоднозначная реклама. Рекламный щит гласил: «Даю всем запчасти для спецтехники». Причем часть фразы «Даю всем» была по-другому выделена графически, чем остальная часть. Также внимание амурчан привлекали изображения девушек.

Теперь рекламой заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.

Как сообщается на сайте управления ФАС по Амурской области, в ходе надзора за соблюдением законодательства РФ о рекламе ведомством была зафиксирована наружная реклама запчастей для спецтехники непристойного и оскорбительного характера. 28 мая УФАС возбудило дело по признакам нарушения законодательства, а именно – нарушение по части 6 статьи 5 федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

В тексте закона сказано: «В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия».

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#жизнь

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Комментарии
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  • Елена2

    Елена2
    2 часа назад

    наверно собственник этих запчастей мечтает , что бы ему все давали , раз такую тупую и пошлую рекламу разместил , фу . Или это дело рук рекламщиков ?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    В этом случае, как раз подходит выражение: "Каждый думает в меру своей распущенности".

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    каждый понимает в меру своей воспитанности или распущенности. Изначально-то в этой фразе нет ничего предосудительного. И девушки на баннере не голые.

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    а нельзя чтоли давать всем запчасти?

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    2 часа назад

    И на каком основании возбудила? ФАС возбуждается абсолютно на все, что не связано с кремлевской шайкой. Надо бы им подлечить свои перверсии однако.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Пошлость исключительно в головах возбудившихся ФАСовцев. И таких комментаторов, как выше Eленa2. Самые обычные слова: "дать", "трахнуть", "палка" - опошлили и извратили. Хорошо бы было, чтоб эксперт-лингвист поводил дал заключение, что слово "даю" не является непристойным и оскорбляющим.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    То в кривлянии под музыку стриптиз узреют, то в рекламе пошлость узреют. УФАС нужно срочно обратить внимание на колбасу, огурцы и морковь, ведь эти овощи своей формой намекают на ..... страшно подумать на что. А сосиски так и вовсе оскорбляют и дискриминируют своим размером.

    Срочно запретить.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    "Дуры! Чему вы радуетесь? Она же тёртая!" (с)

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Интересно, почему у ВСЕХ мужиков при виде этой рекламы, мысли в правильном направлении (о запчастях), а женщина, сразу видит какой то подтекст?

  • Well you give

    Well you give
    2 часа назад

    Вот что оказывается важнее областному УФАС! Что там больше 600 опубликованных госконтрактов на сайте госзакупок БЕЗ документов, подтверждаюших завершение или прекращение только по одному (!) медучреждению области с 2015 года. Ни одного вынесенного предписания за 2015, 2016, 2017 г.г. Неее, это не длящиеся правонарушения, неее.

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    2 часа назад

    GorojankaТо в кривлянии под музыку стриптиз узреют, то в рекламе пошлость узреют. УФАС нужно срочно обратить внимание на колбасу, огурцы и морковь, ведь эти овощи своей формой намекают на ..... страшно подумать на что. А сосиски так и вовсе оскорбляют и дискриминируют своим размером.

    Срочно запретить.


    Какие сосиски. Они бы ценами на бензин озаботились. Ссыкуны несчастные.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Да ОФИГЕННЫЙ маркетинговый ход

    наша фас только и может что ерундой заниматься-пуская ценой на бензин займутся если тыма хватит

  • бабаяга

    бабаяга
    46 минут назад

    Ну а что, хорошая реклама фирмы. Процесс пошёл, все только об этом и говорят.

  • kev

    kev
    23 минуты назад

    Любое упоминание в прессе является рекламой, кроме некролога естественно.

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