ФАС возбудила дело из-за рекламы с фразой «Даю всем» в Чигирях

В селе Чигири Благовещенского района была замечена неоднозначная реклама. Рекламный щит гласил: «Даю всем запчасти для спецтехники». Причем часть фразы «Даю всем» была по-другому выделена графически, чем остальная часть. Также внимание амурчан привлекали изображения девушек.

Теперь рекламой заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.

Как сообщается на сайте управления ФАС по Амурской области, в ходе надзора за соблюдением законодательства РФ о рекламе ведомством была зафиксирована наружная реклама запчастей для спецтехники непристойного и оскорбительного характера. 28 мая УФАС возбудило дело по признакам нарушения законодательства, а именно – нарушение по части 6 статьи 5 федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

В тексте закона сказано: «В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия».