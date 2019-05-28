Долги за топливо в Приамурье могут негативно повлиять на подготовку к отопительному сезону

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Министерство ЖКХ Амурской области подготовило информацию о прохождении осенне-зимнего периода 2018–2019 года. Доклад представят на заседании законодательного собрания. Ведомство расскажет о крупных авариях прошедшей зимы и как долги предприятий за топливо могут сказаться на подготовке к отопительному периоду.

В докладе, который опубликован на сайте законодательного органа Приамурья, говорится, что на 15 мая задолженность перед поставщиками топлива составляла 1,1 миллиарда рублей. Долг возник за счет наличия остатков топлива на котельных, дополнительных расходов сверх тарифа, за счет увеличения стоимости топлива и снижения полезного отпуска тепловой энергии за февраль–май 2019 года, неисполнения графиков расчетов собственными средствами, утвержденных органами местного самоуправления и руководителями предприятий ЖКХ области с июня 2018 года по май 2019 года, сверхнормативного расхода топлива, утвержденного в тарифе на выработку теплоэнергии.

«Несвоевременные расчеты предприятий ЖКХ области могут негативно повлиять на подготовку объектов ЖКХ области к началу осенне-зимнего отопительного периода 2019 – 2020 годов в части несвоевременного создания предприятиями ЖКХ общего нормативного запаса топлива», – считают в министерстве ЖКХ.

Проблемные в плане расчета с поставщиками предприятия есть в Архаринском, Благовещенском, Бурейском, Зейском, Ивановском, Магдагачинском, Мазановском, Сковородинском районах, а также в Свободном и Циолковском.

По данным министерства ЖКХ, потребность в топливе на предстоящий отопительный период составляет более 1,6 миллиона тонн, что на уровне 2018 года. В основном это уголь и лишь небольшое количество, по сравнению с углем, мазута и дров.

По информации ведомства, дебиторская задолженность предприятий ЖКХ на 1 мая составляла 2,7 миллиарда рублей. Из них почти два миллиона задолжало население. По сравнению с 2018 годом задолженность населения выросла на 44 %, по юридическим, наоборот, уменьшилась – на 28 %.

Министерство проводит работу для погашения задолженности. На то же 1 мая в суд было подано почти 73 тысячи исковых заявлений на физлица на взыскание почти 1,2 миллиарда рублей. Было возбуждено более 47 тысяч исполнительных производств, по которым было взыскано 430 миллионов.

Кроме того в докладе указано, что по состоянию на 20 мая в Амурской области с начала отопительного периода было зарегистрировано 69 значимых нарушений в работе объектов коммунальной инфраструктуры. В их числе 2 аварии – взрыв котла на котельной ЦРММ в Тынде и порыв на водоводе Завитинска, а также 67 технологических отказов: на котельных – 7, на тепловых сетях – 21, на водопроводных сетях – 29, на электрических сетях – 10. Это несколько меньше, чем на аналогичную дату предшествующего отопительного периода, тогда было зарегистрировано 74 значимых нарушения.

На сегодняшний день сформирован сводный план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Амурской области к работе в осенне-зимний период 2019–2020 года на 1,1 миллиарда рублей. Будет отремонтировано 272 котла, заменены 173 котла, 47,8 километра тепловых сетей, 26,3 километра сетей водопровода; 4,9 километра сетей канализации.

В областном бюджете в рамках программы модернизации жилищно-коммунального комплекса на подготовку к отопительному периоду предусмотрено 200 миллионов рублей. Финансовые средства в рамках данной программы направлены на ремонт объектов, по которым в течение отопительного периода 2018–2019 года зафиксированы нарушения в работе. Перечень включенных в программу объектов согласован с органами прокуратуры, говорится в докладе.