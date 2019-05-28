И снова дождь, и снова ветер: прогноз погоды в Приамурье на 29 мая

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29 мая в Амурской области облачно с прояснениями, ночью и днем местами дожди, слабые дожди. Днем местами гроза.

Подует северный, северо-восточный ветер со скоростью 6-11, местами с порывами до 16-21 метра в секунду. Температура ночью составит плюс 7...12, местами по северу при прояснении – до 0 градусов. Днем по северу будет 15...20, по югу 10...15 градусов выше нуля.

В Благовещенске ночью облачно, дождь. Ветер с северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду, в порывах – до 11-16. Температура не поднимется выше плюс 7...9. Днем: облачно с прояснениями, будет идти слабый дождь. Скорость северо-западного ветра составит 2-7, в порывах – до 14 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 12...14, сообщает Амурский гидрометцентр.