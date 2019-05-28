В Амурской области составлен топ-3 самых масштабных пожаров этой весны

Фото: Амур.инфо

Министерство лесного хозяйства Приамурья составило топ-3 самых больших пожаров весны 2019 года. В рейтинг попали возгорания в Магдагачинском, Свободненском и Архаринском районах. Огнем пройдено примерно 67 тысяч гектаров, это больше площади двух Благовещенсков.

Возглавил рейтинг пожар, обнаруженный 28 апреля в Магдагачинском районе. Его тушили 9 дней, до 6 мая. В ликвидации возгорания участвовали 115 человек и 27 единиц техники. Огнем пройдено 40 080 гектаров.

На втором месте оказался пожар, зафиксированный летчиком-наблюдателем с борта самолёта АН-2 27 апреля в Свободненском районе. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Пожар тушили 6 дней, до 2 мая, силами 83 человек и 23 единиц техники. Горела территория на площади 19 687 гектаров.

И замыкает топ-3 пожар в Архаринском районе. Его обнаружил лесничий во время наземного патрулирования 11 мая. На тушение была направлена группировка численностью 63 человека и 14 единиц техники. Пожар ликвидирован через 4 дня, 14 мая. Огнем пройдено 7 370 гектаров.

Пожароопасный сезон в Амурской области продолжается. С 15 марта в регионе было зарегистрировано 300 природных пожаров. Из них 136 возгораний – на территории государственного лесного фонда на площади 147 387 гектаров, 162 пожара на землях иных категорий – на площади 25 249 гектаров, 2 пожара – на особо охраняемых территориях на площади 28 гектаров.

«В этом году ситуация менее драматичная, чем в прошлом, когда за такой же период зарегистрировано 395 пожаров на площади почти два миллиона гектаров», – отметили в областном министерстве лесного хозяйства.

Как сообщало Амур.инфо, 25 мая в области отменен особый противопожарный режим на территории 24 муниципальных образований. Он продолжает действовать на севере Приамурья в Зейском, Магдагачинском, Тындинском, Сковородинском и Селемджинском районах.