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Пугачева спела вживую для дочери

Пугачева спела вживую для дочери
Фото: goodhouse.ru

Алла Пугачева спела для дочери песню «Куда уходит детство» и растрогала поклонников, несмотря на неидеальный вокал. Видеозапись у себя на странице выложил муж Примадонны, Максим Галкин.

В своем аккаунте Максим Галкин постоянно выкладывает видео и фото из обычной жизни семьи. 27 мая комик показал видео, где его дочь Лиза качается на качелях, а за кадром ей поет Алла Пугачева. После исполнения части композиции 70-летняя артистка беседует с дочерью, рассуждая, как же вновь почувствовать себя ребенком. «Нужно радоваться!» – высказывается дочь Галкина и Пугачевой.

Восторг интернет-аудитории вызвало не только умозаключение девочки, но и голос Примадонны, звучащий без фонограммы. Видео Пугачевой с дочкой собрало массу положительных отзывов: «Аллочке надо на сцену, мы соскучились!», «Какой родной голос», «Какой любимый приятный голос. Любимые девочки», «Голос такой родной...Ах, Алла Борисовна как поет», «Алла Борисовна, мы по вам скучаем» и другие положительные отзывы.

Лишь малая часть комментаторов отметила, что годы славы для исполнительницы прошли и ее вокал далек от идеала: «Какой вам петь? Шепчите тихо», «С великим уважением к вам, но голоса у вас уже нет», «Пойте дома и радуйте домашними видео, только не выдавайте фонограмму больше за 200 тысяч рублей с человека».

После юбилейного концерта в честь своего семидесятилетия, Алла Борисовна изъявила желание вновь выступать, но эксперты посоветовали Примадонне не надрывать голосовые связки.

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#дети #музыка #шоу-бизнес

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