Жительница Шимановска заявила о нападении полицейских на ее мужа

В Шимановске трое сотрудников полиции напали на мужчину и избили его в присутствии маленьких детей пострадавшего. Об этом Амур.инфо рассказала супруга человека, подвергшегося нападению. В управлении полиции начали проверку и обещают уволить сотрудников, если установят их причастность к инциденту.

Это произошло в Шимановске. «25 мая у моего супруга произошел конфликт с одним из них. Он и двое оперативных сотрудников сказали, что они решат конфликт в течение дня. Около 17 часов Иванов, Ефромеев и Вершинин приехали к нам домой в нетрезвом состоянии. Супруг открыл им дверь, вышел в коридор, там и завязалась драка. Они сразу ударили его по голове. Муж начал рваться в квартиру к детям, которые плакали. Нападавшие стали избивать мужа на глазах у детей. Били ногами по голове, пытались задушить полотенцем», – рассказывает амурчанка.

По ее словам, один из незваных гостей был с ножом. Избив хозяина, они стали снимать его на видео. «Требовали, чтобы он сказал на камеру, что будет сдавать своих пацанов и все доносить сотрудникам полиции, а также угрожали его повесить», – добавила женщина. Также она сообщила, что в настоящее время ее муж находится в больнице с переломом челюсти, черепно-мозговой травмой, ушибом ребер.

«Правоохранительные органы до настоящего момента бездействуют, сотрудники находятся на свободе, и все об этом знают. Я боюсь за свою жизнь, за жизнь мужа и детей», – сказала амурчанка. Старшему ребенку четыре года, младшему – год и три месяца.

В управлении МВД России по Амурской области сообщили, что по факту получения телесных повреждений гражданином начальник ведомства назначил служебную проверку. «25 мая 2019 года в МО МВД России "Шимановский" поступило сообщение о том, что сотрудники полиции причинили телесные повреждения гражданину. Начальником УМВД по данному поводу назначена служебная проверка. Ее проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД. Также материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В случае установления вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание», – прокомментировали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.