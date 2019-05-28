В Великобритании родился ребенок без кожи

В Великобритании врачи за 6 месяцев выходили младенца, у которого отсутствовал кожный покров. Мать родила мальчика, будучи на седьмом месяце беременности.

24 ноября 2018 года 19-летняя Джессика Кибблер (Jessica Kibbler) родила первенца Кайдена Джейка Шаттока (Kaiden Jake Shattock) на седьмом месяце беременности (30 неделя). Вес новорожденного составлял был чуть больше килограмма. На его теле было только два процента верхнего слоя кожи. Медики сообщили молодым родителям, что их ребенок может умереть в любой момент.

«Когда медсестры впервые показали нам Кайдена, он был красный, как кусок сырого мяса. И мы, 19-летние родители без малейшего опыта в воспитании детей, увидели этого слабого и больного младенца», – рассказала Джессика. Врачи старались выходить ребенка и облегчить ему страдания. За 80 дней у ребенка появился небольшой кожный покров. Все это время новорожденный был голый, так как любой контакт с чем-либо ухудшал его состояние.

С рождения мальчик боролся с такими болезнями, как сепсис (заражение крови), некротический энтероколит (заболевание кишечника), врожденный герпес, бронхиолит (воспаление бронхиол) и другими заболеваниями. В начале мая юного пациента прооперировали: ему пересадили кожу с живота на правую руку, сообщает «Лента.ру». В мае ребенку проведут еще четыре подобные операции.

Во время беременности британка страдала гидронефрозом или водянкой почки, и за три месяца до родов у нее было кровотечение. Плановые осмотры плода не выявили отклонений в развитии первенца. Докторам не удалось найти причины редкого заболевания. Они передали медицинскую историю ребенка на изучение медикам.

На данный момент здоровье полугодовалого Кайдена восстанавливается, а его вес достиг 4,3 килограмма.