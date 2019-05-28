В Амурской области предприятие-банкрот задолжало работникам более 2 миллионов рублей

Прокуратура Благовещенска провела проверку исполнения законодательства в отношении ОАО «Амурдорснаб». Решением Арбитражного суда предприятие признано банкротом, введено конкурсное производство. В итоге установлено, что организация допустила нарушения при окончательном расчете работников.

Вопреки требованиям федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», на предприятии допущены нарушения очередности выплаты работникам заработной платы и окончательного расчета при увольнении. В результате у организации возникла задолженность по заработной плате перед 11 работниками на сумму свыше 2 миллионов рублей.

Для устранения нарушений прокурор Благовещенска конкурсному управляющему ОАО «Амурдорснаб» внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Задолженность по заработной плате выплачена.