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сегодня, 11:38 2

В Амурской области главбух центра соцпомощи почти три года обкрадывала сирот

В Амурской области главбух центра соцпомощи почти три года обкрадывала сирот
Фото: www.amur.info

Бывший бухгалтер детского дома в Константиновском районе Амурской области лишилась свободы. Суд признал женщину виновной в хищении больше 1,7 миллиона рублей.

В понедельник, 27 мая, Константиновский районный суд вынес приговор по уголовному делу о хищениях в центре социальной помощи семье и детям «Росток». Обвиняемой по делу стала бывший главный бухгалтер учреждения. Ей инкриминировали вину в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенного с использованием служебного положения.

Как сообщает прокуратура Амурской области, суд установил, что с конца октября 2015 года по июль 2018 года главный бухгалтер детского дома совершала хищение вверенных ей денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению. Осужденная самовольно составляла платежные поручения на оплату хозяйственных товаров, которые фактически для детского дома не приобретались, а также платежные поручения на получение дополнительных выплат к заработной плате. «В результате незаконных действий злоумышленница присвоила свыше 1,7 миллиона рублей, что является особо крупным размером», – сообщает надзорное ведомство.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил женщине три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск, заявленный потерпевшей стороной на сумму более 1,7 миллиона рублей, удовлетворен в полном объеме.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • человек закона

    человек закона
    59 минут назад

    так это не только в константиновском районе это везде так зарплата в 27.28 тысяч не спасает надо у детей последние отнять пока они не совершенлетние им не у будет везде так

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    8 минут назад

    А руководитель не подписывал платежные поручения?

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