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сегодня, 11:22 1

Россияне стали отдавать предпочтение китайским автомобилям

Россияне стали отдавать предпочтение китайским автомобилям
Фото: Globallookpress

В апреле в России вырос объем продаж современных транспортных средств, произведенных в Китае. Продано 3 098 китайских машин. Это на 4 процента превышает продажи аналогичного периода прошлого года.

В течение 4 первых месяцев текущего года в Российской Федерации продали 10 098 китайских машин. Это на 1 процент больше, чем в 2018 году. Таким образом, реализация китайских автомобилей растет на фоне падения всего российского рынка.

Сейчас самая популярная китайская модель на российском автомобильном рынке – это Geely. В течение апреля российские автолюбители приобрели 786 китайских транспортных средств – примерно в 3,6 раза больше объёмов продаж, зафиксированных в прошедшем году.

Автомобиль Haval – находится на втором месте по уровню популярности. Отечественные дилерские центры этого китайского бренда реализовали в апреле 603 таких машины, что в 2,9 раза превышает объемы продаж прошлого года.

Кроме того, выросли продажи DFM (+72 %), Changan (+2 %), Brilliance (+7 %). Остальные бренды из КНР в прошлом месяце показали в РФ отрицательную динамику. Больше других пострадал Lifan – минус 62 %; 487 штук, сообщает CAR.ru.

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#Китай #торговля #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    58 минут назад

    с таким руководством страны скоро вовсе перейдем на гужевой транспорт

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