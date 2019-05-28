Россияне стали отдавать предпочтение китайским автомобилям

В апреле в России вырос объем продаж современных транспортных средств, произведенных в Китае. Продано 3 098 китайских машин. Это на 4 процента превышает продажи аналогичного периода прошлого года.

В течение 4 первых месяцев текущего года в Российской Федерации продали 10 098 китайских машин. Это на 1 процент больше, чем в 2018 году. Таким образом, реализация китайских автомобилей растет на фоне падения всего российского рынка.

Сейчас самая популярная китайская модель на российском автомобильном рынке – это Geely. В течение апреля российские автолюбители приобрели 786 китайских транспортных средств – примерно в 3,6 раза больше объёмов продаж, зафиксированных в прошедшем году.

Автомобиль Haval – находится на втором месте по уровню популярности. Отечественные дилерские центры этого китайского бренда реализовали в апреле 603 таких машины, что в 2,9 раза превышает объемы продаж прошлого года.

Кроме того, выросли продажи DFM (+72 %), Changan (+2 %), Brilliance (+7 %). Остальные бренды из КНР в прошлом месяце показали в РФ отрицательную динамику. Больше других пострадал Lifan – минус 62 %; 487 штук, сообщает CAR.ru.