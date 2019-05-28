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сегодня, 11:09 3

Причиной эвакуации благовещенцев из торговых центров стали сообщения о минировании

Причиной эвакуации благовещенцев из торговых центров стали сообщения о минировании
Фото: amur.info

В управлении МВД России по Амурской области прокомментировали массовую эвакуацию людей из крупных торговых центров Благовещенска. Выводить посетителей и персонал пришлось из-за поступивших сообщений о минировании.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером в понедельник, 27 мая, в Благовещенске началась эвакуация в крупных торговых центрах – «Мега», «Флагман», «Перекресток», «Острова» и других. К зданиям стянулись все экстренные службы. Паники среди посетителей не было, однако на улице Калинина возник транспортный затор, поскольку автомобилисты массово уезжали территории «Флагмана» и «Перекрестка».

«Заинтересованными службами осуществлены проверочные мероприятия. Информация не подтвердилась. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено», – проинформировали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Ну, и кому нравится этот грёбаный капитализм, когда уходя из дома, не знаешь, вернёшься или нет???

  • Strat

    Strat
    24 минуты назад

    При социализме была стопроцентная вероятность возвращения? Особенно в 30-40е...

  • Strat

    Strat
    24 минуты назад

    При социализме была стопроцентная вероятность возвращения? Особенно в 30-40е...

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