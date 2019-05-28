Причиной эвакуации благовещенцев из торговых центров стали сообщения о минировании

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером в понедельник, 27 мая, в Благовещенске началась эвакуация в крупных торговых центрах – «Мега», «Флагман», «Перекресток», «Острова» и других. К зданиям стянулись все экстренные службы. Паники среди посетителей не было, однако на улице Калинина возник транспортный затор, поскольку автомобилисты массово уезжали территории «Флагмана» и «Перекрестка».

«Заинтересованными службами осуществлены проверочные мероприятия. Информация не подтвердилась. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено», – проинформировали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.