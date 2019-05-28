В Тынде задержан подозреваемый в разгроме на кладбище

Полицейские, приняв сообщение о случившемся, во время осмотра места происшествия зафиксировали повреждения 54 надгробий. Памятники опрокинуты и частично разрушены. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ «Повреждение или осквернение мест захоронения».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отработали ближайшие жилые массивы, изучили записи камер наружного видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. В результате проведенной работы полицейские установили, что к преступлению может быть причастен горожанин 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый за кражи.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. С подозреваемым провели следственные действия, в том числе проверку показаний на месте преступления. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего, сообщает амурское управление МВД России.