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28мая
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сегодня, 10:49 6

В Тынде задержан подозреваемый в разгроме на кладбище

В Тынде задержан подозреваемый в разгроме на кладбище
Фото: 28.мвд.рф

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в повреждении памятников на кладбище в Тынде. Как сообщало ИА «Амур.инфо», разгромленные могилы жители города увидели в воскресенье, 26 мая. Среди пострадавших мест захоронения – могила бывшего мэра города Марка Шульца.

Полицейские, приняв сообщение о случившемся, во время осмотра места происшествия зафиксировали повреждения 54 надгробий. Памятники опрокинуты и частично разрушены. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ «Повреждение или осквернение мест захоронения».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отработали ближайшие жилые массивы, изучили записи камер наружного видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. В результате проведенной работы полицейские установили, что к преступлению может быть причастен горожанин 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый за кражи.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. С подозреваемым провели следственные действия, в том числе проверку показаний на месте преступления. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего, сообщает амурское управление МВД России.

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#закон #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Того, кто это сделал, там же и закопать. А тот ли это, что "признался" или нет - не известно. Надо кого-то посадить, то посадят и признание выбьют. Что-то не вериться, что один мог столько натворить.

  • Gallardo

    Gallardo
    1 час назад

    Мотивы?

  • Сэр

    Сэр
    1 час назад

    слово "вериться" в данном случае нужно писать без мягкого знака.

  • Хмык

    Хмык
    56 минут назад

    Сэр

    слово "вериться" в данном случае нужно писать без мягкого знака.



    Совсем правил русского языка не знают.



    Если надо с ним поступить мягко, то "верится" пишется с мягким знаком, если надо наказать жестко, то с жестким знаком.



  • ямщик

    ямщик
    55 минут назад

    Да нахера его закапывать? Пусть восстановит все за свой счет. А кто предъявит, еще и за моральный ущерб пусть выплатит.

  • Dgorg

    Dgorg
    20 минут назад

    Я на 1000% у уверен что все памятники будут восстанавливать родные, с этого дегенерата нечего брать, как всегда безработный и не желающий работать.

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