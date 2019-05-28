Митрополит уравнял протесты в Екатеринбурге с расстрелом «святой» царской семьи

Вызовом, стоящим перед церковью, назвал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл протесты против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга. Он уверен, что подобное случилось 100 лет назад, когда «прогремели выстрелы и пролилась кровь» членов царской семьи.

Такую точку зрения митрополит высказал по окончании богослужения в Свято-Николаевском мужском монастыре, пишет РБК.

«Убийство царской семьи положило начало геноциду русского народа», – уверен Кирилл. Подобные «исторические ошибки», считает митрополит, не должны повторяться. Сегодня такими событиями движет «сила, которая пытается расшатать и разрушить единство всего российского народа». Чтобы противостоять ей, «важно быть вместе» и «стоять за святое православие», говорит екатеринбургский митрополит.

«Те люди, что сегодня в некоторых городах <...> выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями, это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия», – заявил также священнослужитель. Его слова приводит сайт Екатеринбургской епархии.

Вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге был затронут и на самом высоком уровне – на встрече президента Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости, Михаил Климентьев

Да, они затрагивали эту ситуацию. Мы неоднократно говорили, что они весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам актуальной повестки дня. Более подробно ничего вам сказать не могу на этот счет», – цитирует Пескова РИА Новости.

Отвечая на вопрос, совпадают ли позиции Путина и патриарха о ситуации в Екатеринбурге, он подчеркнул: «Ну вы же сами имеете возможность это сравнить».

Несогласованные акции протеста в Екатеринбурге прошла в середине мая. Горожане выступили против строительства храма в центре города на месте сквера у Театра драмы.

Фото: Анна Майорова URA.RU

Владимир Путин призвал местные власти учитывать мнение жителей и посоветовал провести опрос населения.

После этого городские власти заявили о приостановке строительства храма в сквере. Позже мэр Екатеринбурга Александр Высокинский согласился предложить городской думе провести референдум по этому поводу.

Тем временем собственное исследование провел ВЦИОМ. По его данным, сквер у Театра драмы назвали неудачным местом для строительства храма 74 % екатеринбуржцев. Поддержали идею только 10 % опрошенных. В целом против строительства храма в городе высказались 18 % жителей, еще 58 % заявили, что храм, по их мнению, должен быть построен, но в другой части города. Мэр, однако, заявил, что решающим в этом вопросе будет исследование, которое готовятся провести местные власти. Сквер в качестве возможного места реализации проекта он предложил не исключать.

Фото: www.instagram.com/aavst

27 мая основные инвесторы строительства храма – Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания – заявили, что ждут окончательного решения относительно места строительства собора от жителей, городских властей и Екатеринбургской епархии.