Житель Маркова украл у фермера основание фрезерного станка

В селе Марково Благовещенского района Амурской области со склада крестьянско-фермерского хозяйства украли металлическое основание от фрезерного станка. Руководитель организации оценил ущерб в 600 000 рублей.

О случившемся директор сообщил в полицию. Правоохранители выехали на место происшествия. Участок, где находится складское помещение, огорожен забором лишь частично. Злоумышленник мог заехать на территорию на грузовике. В склад он проник, сорвав замок с входной двери. По факту кражи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, на каком грузовике вывезли украденное имущество. Нашли хозяина машины. Он рассказал, что давал грузовик одному из местных жителей. У него и обнаружили пропажу. Основание станка вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в управлении МВД России по Амурской области.