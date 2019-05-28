Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:35 0

Житель Маркова украл у фермера основание фрезерного станка

Житель Маркова украл у фермера основание фрезерного станка
Фото: pixabay.com

В селе Марково Благовещенского района Амурской области со склада крестьянско-фермерского хозяйства украли металлическое основание от фрезерного станка. Руководитель организации оценил ущерб в 600 000 рублей.

О случившемся директор сообщил в полицию. Правоохранители выехали на место происшествия. Участок, где находится складское помещение, огорожен забором лишь частично. Злоумышленник мог заехать на территорию на грузовике. В склад он проник, сорвав замок с входной двери. По факту кражи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, на каком грузовике вывезли украденное имущество. Нашли хозяина машины. Он рассказал, что давал грузовик одному из местных жителей. У него и обнаружили пропажу. Основание станка вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 556

#закон #происшествия

распечатать


Общество

В Амурской области составлен топ-3 самых масштабных пожаров этой весны
Происшествия 3

Жительница Шимановска заявила о нападении полицейских на ее мужа
Происшествия 1

В Амурской области предприятие-банкрот задолжало работникам более 2 миллионов рублей

сегодня, 11:47
Происшествия 2

В Амурской области главбух центра соцпомощи почти три года обкрадывала сирот
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь