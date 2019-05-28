В Талакане простятся с бывшим главным инженером Бурейской ГЭС

На 70-м году жизни скончался бывший главный инженер Бурейской ГЭС, почетный гидроэнергетик Василий Чагайдак. Прощание с Василием Яковлевичем пройдет во вторник, 28 мая, в поселке Талакан.

Василий Яковлевич Чагайдак родился в 1950 году в селе Верхнеберезовка Республики Казахстан. Более 30 лет жизни он посвятил энергетике. Начинал учеником электрика энергоцеха Иртышского химико-металлургического завода. С 2000 года работал на Бурейской ГЭС. На станции его помнят как профессионала, мудрого руководителя, доброго и искреннего человека.

Под его контролем проводились поставка оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и ввод в промышленную эксплуатацию всех шести гидроагрегатов станции. Василий Чагайдак сформировал инженерно-техническую службу, которая обеспечивает качественную эксплуатацию электроэнергетического оборудования.

Василий Яковлевич награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» и многочисленными отраслевыми наградами.